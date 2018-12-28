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Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizledi

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de, bir vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizlemesi görenleri duygulandırdı

28 Aralık 2018 17:35

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ\'de, bir vatandaşın, Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizlemesi görenleri duygulandırdı.
Kayseri\'de iki gündür etkili olan soğuk hava ve kar yağışı kenti beyaza bürürken, Cumhuriyet Meydanı\'nda bulunan Atatürk Anıtı önünde bir kişinin davranışı büyük takdir topladı. Adının \'Yusuf\' olduğu öğrenilen kişi, Atatürk Anıtı önünde biriken karları bastonuyla temizledi. Görenleri duygulandıran olay, cep telefonuyla görüntülendi.

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