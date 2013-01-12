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Yaşam

Atatürk, 3 bin 937 kitap okumuş

Prof. Dr. Saffet Mutluer, Atatürkʼün 57 yıllık yaşamında 3 bin 937 kitap okuduğunu söyledi

12 Ocak 2013 14:50

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Nöroşirürji ve Pediatrik Nöroşirürji Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Saffet Mutluer, Atatürkʼün 57 yıllık yaşamında 3 bin 937 kitap okuduğunu söyledi.

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Kadın Hakları ve Sorunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (DEKAUM) tarafından düzenlenen konferansa katılan Prof. Dr. Saffet Mutluer "Hayatımızı Değiştiren Küçük Şeyler" başlıklı konuşmasına Orhan Pamukʼun "Yeni Hayat" romanındaki "Bir kitap okudum bütün hayatım değişti" cümlesiyle başladı.

Kitap okumanın önemini vurgulayan Mutluer, hayatımızda büyük değişiklikler yapan Atatürkʼün 57 yıllık yaşamında araştırmalara göre 3 bin 937 kitap okuduğunu belirtti.

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