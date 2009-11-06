Atatürk 10 Kasım'da dev konserle anılacak

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 71. yılında İzmir'de 200 sanatçının katılacağı dev konserle anılacak.



Üç aydır hazırlıkları ve çalışmaları yürütülen anma konserinin şefliğini İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müzik Direktörü İbrahim Yazıcı yapacak. Konsere "Cumhuriyet Dörtlüsü" olarak 4 önemli isim solist olarak katılacak.



Konserde, İzmir Devlet Senfoni Orkestrasının yanı sıra İzmir Sanat Çoksesli Korosu ve Ankara Devlet Çoksesli Korosu sanatçıları da yer alacak. Konserde sırasıyla ünlü piyano sanatçısı Fahir Atakoğlu kendi bestesi olan "Ana, Anadolu, Açılış I. Bölüm, Açılış II. Bölüm, Yol" eserlerini seslendirirken, Türkiye'ye uluslararası Eurovision şarkı yarışmasında birinciliği getiren ses sanatçısı Sertab Erener ise Ata'ya kendi şarkılarıyla seslenecek.



Konserin finalinde Devlet Sanatçısı İdil Biret sahnede yerini alacak ve Ata'ya S.Rahmaninov'un büyük eseri olan "Paganini Teması Üzerine Varyasyonlar" ile seslenecek.



Konser, binlerce sanatsever ile sanatçıların koroyla seslendireceği Muammer Sun'un "İzmir'in Dağlarında" ve Cemal Reşit Rey'in "10.Yıl Marşı" ile sonlanacak. 10 Kasım Atatürk'ü Anma Özel Konseri'nin İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Sanayici ve İşadamları Derneği ve İzmir Devlet Senfoni Orkestrası Müdürlüğü iş birliğinde hazırlandığı, konserin 10 Kasım saat 21.00'de Halkapınar Spor Salonu'nda gerçekleştirileceği bildirildi.

