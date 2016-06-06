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Yaşam

Ataşehir'de yolcu minibüsü 5 araca çarptı, 4 yolcu yaralandı

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mehmet Gürbüz, "Ben yeşil ışıkta geçerken sağ taraftan minibüs hızla geldi" dedi

06 Haziran 2016 17:24

İstanbul Ataşehir’de bir yolcu minibüsü otomobille çarpıştıktan sonra kontrolden çıkarak 4 araca daha çarptı. Kazada minibüste bulunan 4 yolcu yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında İnönü Mahallesi Kayışdağı yan yolda meydana geldi. DHA'daki habere göre Kadıköy-Küçükbakkalköy arasında çalışan yolcu minibüsünün şoförü Atila Saatçı, Mehmet Gürbüz’ün kullandığı otomobil ile çarpıştı. Kontrolden çıkan minibüs park halindeki 4 araca da çarptıktan sonra durabildi. Kazada minibüsteki yolculardan 4 kişi yaralandı. Kazanın haber verilmesinin ardından olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Hayati tehlikesi bulunmayan yaralılar daha sonra ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya karışan otomobilin sürücüsü Mehmet Gürbüz, "Ben yeşil ışıkta geçerken sağ taraftan minibüs hızla geldi. Ben durdum bana çarptıktan sonra diğer araçlara çarptı" diye konuştu. Polis kaza ile ilgili soruşturmayı sürdürüyor.

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