Ataşehir'de yol verme kavgası: 1 yaralı

Ramazan EĞRİ - Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL, (DHA) Ataşehir\'de, hatlı minibüs sürücüsü, trafik tartışmasına girdiği halk otobüsü sürücüsünü silahla yaraladı. Elinden yaralanan halk otobüsü sürücüsü hastaneye kaldırılırken, minibüsün sürücüsü olay yerinden kaçtı.

Yaralanan halk otobüsü sürücüsü Serkan Ömer Daşyürek, yaşadıklarını şöyle anlattı:

\" Biz, 19 F hattında çalışıyoruz. Saat 06.08\'de yukarıdan kalktık, Bostancı Köprüsü\'ne geldik. Yolcularımızı indirdikten sonra FSM hastanesine gelirken, Gebze-Harem minibüsü solumdan geldi, üstüme aracını kırdı, yavaşladım, ondan sonra gitti, önümden sağa yanaştı, el işaretleri yaptı, bana otobüsün önüne geçti, ondan sonrada sağıma geçti, \'dur\' işareti yaptı, durdum. Kapıları açtım \'ne yapıyorsun\' dedi. \'niye bizi sıkıştırıyorsun\' dedi. \'Ben seni görmedim, yaptıysam da bir hata özür dilerim\' dedim. Bize küfür etmeye başladı. Biz, \'özür dileriz\' dedik, biran önce gitsin diye, biz de işimize bakalım, diye. Nereden baksanız 90-95 yolcum vardı arabamızda. Küfür edince yanımdaki torna vidayı kaldırdım, yere düştü. Daha çok küfür etmeye başladı. Ben de levye demiri alıp aynasına vurdum, dışına dışına vurduktan sonra da arkadaş \'ver ulan silahı\' dedi, silahı aldı ben yolculara bağırdım \'yatın silah var ateş edecek\' filan demeye kalmadı tam belden üstüme ateş edecekti ki, şoför mahallinin yanında atladım. Sonra da, \'vuruldun\' dediler, onun hızıyla hastaneye geldik. O kaçtı, otobüste panik yaşandı. Yeni taburcu olduk, evimize geldik, bize saldıran kişi oğluyla birlikte yakalandı. Şikâyetçi olduk bunun takipçisi olacağız.\"



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