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Yaşam

Ataşehir'de yıkım gerginliği

Atatürk Mahallesi Emekevler'de bulunan 410 gecekonduya yıkım çalışması yapılacağını öğrenenler polise direndi

28 Ağustos 2013 14:37

Ataşehir Emekevler'de yıkım gerginliği yaşandı. Yıkıma direnen vatandaşlar çöp konteynırlarını ateşe verdi. Çevik kuvvet ekipleri TOMA ile su sıkarak müdahale etti.

Ataşehir Belediyesi'nin Atatürk Mahallesi Emekevler'de bulunan 410 gecekonduya, Kentsel Dönüşüm Yasası kapsamında yıkım çalışması yapacağı haberi üzerine gecekondu sakinleri harekete geçti.

Yaklaşık 200 kişilik grup gece saatlerinde gecekonduların bulunduğu bölgeye çıkan sokaklara barikat kurup nöbet tuttu. Gece boyunca bekleyişlerini sürdüren gecekondu sakinleri bir barikatı da ateşe verdi. Polis gruba tazyikli su ile müdahale etti.

 

Operasyon sabah devam etti

 

Belediye ekipleri, çevik kuvvet polisleriyle sabah saatlerinde yeniden bölgeye geldi. Çevik kuvvet polisleri, mahalle sakinlerinin yola kurduğu barikatı kaldırdı. Bu sırada zabıtaya direnen mahalleliler çocuklarını ekiplerin önüne sürdü. Belediye ekipleri gecekonduların yıkımını sürdürüyor.

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