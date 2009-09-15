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Yaşam

Ataşehir'de taksici gaspı

Ataşehir'de taksicinin boğazını kesip 180 lirasını gasp eden Gürcistan uyruklu zanlı, kız arkaşına kızıp kendini yaralayınca yakalandı.

15 Eylül 2009 03:00

Ataşehir'de taksicinin boğazını kesip 180 lirasını gasp eden Gürcistan uyruklu zanlı, kız arkaşına kızıp kendini yaralayınca yakalandı.

Edinilen bilgiye göre pazar günü gece geç saatlerde Dudullu Bostancı yolu üzerinde Bilal Uzunal'ın kullandığı 34 TDR 47 plakalı taksiye müşteri gibi binen Gürcistan uyruklu B.B., Ataşehir merkezdeki evine gitmek istediği söyledi. Ancak iddiaya göre sürücü Uzunal'ı bir süre tenha yerlerde tur attıran zanlı, Ataşehir'de cebindeki bıçağı çıkararak tehditle aracı durdurdu. Uzunal'ın boğazına bıçağı dayayarak para isteyen B.B., sürücü direnince boğazından ve elinden yaralandı.

Taksicinin cebindeki 180 TL'yi alan zanlı olay yerinden uzaklaştı. Yaralanan sürücü Uzunal önce çalıştığı taksi durağına daha sonra polise olayı bildirdi. Hastaneye kaldırılan taksi sürücüsü Uzunal'ın boğazına 8 dikiş atıldı. Olayı araştıran polis, yine Ataşehir'de Gürcü uyruklu bir kişinin yolda yaralı halde yattığı ihbarını aldı. Olay yerine giden polis, yaralı kişinin taksi sürücüsüne saldıran kişinin eşgaline uyduğunu belirledi. Taksici yüzleştirildiği zanlıyı teşhis etti. Polis merkezine götürülen B.B., suçunu itiraf ederken kendini de kız arkadaşına kızdığı için kollarını keserek yaraladığını söyledi. Polisin olayla ilgili incelemesi devam ediyor.

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