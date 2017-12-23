T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ataşehir'de silahlı saldırı, 1 ağır yaralı

Ataşehir'de telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü

23 Aralık 2017 05:48

Ataşehir\'de telefonda başlayan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Cemal Türkan (39), telefonda tartışma yaşadığı kişi ile Mustafa Kemal Mahallesi Yemen Sokak\'ta bir kahvehanenin önünde karşı karşıya geldi. Bir taksi ile buraya gelen saldırgan önce havaya ateş etti, ardından da silahıyla Türkan\'ı hedef alıp yaraladı ve yaya olarak kaçtı. 
 
Ertan KILIÇ-Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Olay, Ataşehir\'de Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yemen Sokak\'ta gece saat 01:00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Cemal Türkan (39), telefonda konuştuğu kişi ile tartıştı. Tartıştığı kişi daha sonra bir taksi ile kendisini bir kahvehanenin önünde bekleyen Cemal Türkan\'ın yanına geldi. Silahlı bu kişi önce havaya ateş etti, ardından da Cemal Türkan\'ı hedef aldı. 
 
KURŞUN KASIĞINA İSABET ETTİ
Silah seslerinin ardından Türkan\'ın yaralandığı belirlendi. Vatandaşlar tarafından durum hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirildi. Kasığından tek kurşunla yaralandığı belirlenen Türkan, Göztepe Eğitim Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Yaralanan 39 yaşındaki Cemal Türkan\'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi. 
 
OLAY YERİNDE 6 KOVAN BULUNDU
Türkan\'a kurşun yağdıran saldırgan, olay yerinden yaya olarak kaçarken, zanlının yakalanması için geniş çaplı araştırma başlatıldı. Polis ekipleri yaptığı çalışmada olay yerinde 6 adet kovan buldu. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

AtaşehirCemal TürkanMustafa Kemal Mahallesi Yemen SokakBirTürkanKILIÇAli Kerem BENGİDHA Olay Ataşehir Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Yemen SokakTartıştığıSilahlıKASIĞINAETTİ SilahVatandaşlarKasığındanTürkan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Canlı yayında sessizlik anları; "İstanbul'a 1 yıl lale ekmezseniz bütün...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Motoru Bosch'tan, bataryası Çin'den; 'yerli' otomobilin CEO'sundan fiyat açıklaması...

Emniyet'in aradığı Fettah Tamince, Acun Ilıcalı'nın Elazığ için başlattığı bağış...

Acun Ilıcalı, Elazığ için 73 milyon lira bağış topladı; Bakan...

Erkekler en çok bu pozisyonlarda penisini kırıyor!...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24