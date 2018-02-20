Ataşehir'de restoranda 3 kişiyi yaralayan saldırgan yakalandı

İstanbul Ataşehir'de önceki gece (17 Şubat) bir restoranda meydana gelen ve 3 kişinin silahla yaralandığı olayın şüphelisi, ruhsatsız silahıyla birlikte yakalandı.
Ataşehir'de bir restoranda önceki gece meydana gelen ve 3 kişinin yaralandığı silahlı kavga olayı şüphelisi E.T., Ataşehir Araştırma Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Polis merkezine getirilerek sorguya alınan şüpheli, emniyete girişi sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtsız bıraktı. Sorguya alınan şüphelinin ifadesinin ardından yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.(DHA)