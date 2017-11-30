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Ataşehir'de polis soyguncularla çatıştı; 1 soyguncu ölürken 1 polis yaralı (2)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR'de soygun amacıyla girdikleri markette polisi fark edip dışarı çıkan 3 şüpheli, polisle çatıştı

30 Kasım 2017 01:03

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATAŞEHİR\'de soygun amacıyla girdikleri markette polisi fark edip dışarı çıkan 3 şüpheli, polisle çatıştı. Çatışmada 1 şüpheli ölü ele geçirildi, 2 şüpheli ise yakalandı. Hafif yaralanan 1 polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.
Olay, saat 20.30 sıralarında Ataşehir Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi\'nde meydana geldi. Polis ekipleri, daha önce de market soygununa karıştığı belirlenen kişileri teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sırasında şüpheli 3 kişi, soygun için girdikleri belirtilen markette, polisi fark edince çıktı. Şüpheliler, teslim ol uyarısında bulunan polise ateşle karşılık verince çatışma çıktı. Silal sesleri nedeniyle çevredekiler panik ve korkuyla kaçıştılar. Çatışmanın yaşandığı bölgeye takiviye polis ekipleri sevk edildi. Ara sokaklarda yaşanan kovalamaca sırasında polisle çatışan şüphelilerden biri ölü ele geçirildi, diğer 2 kişi ise yakalandı. Çatışma sırasınmda bir polis memuru ise hafif şekilde yaralandı. Yaralı polis memuru, Göztepe Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırılarak tedaviye alındı.
İki şüpheli sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü.

(FOTOĞRAF)

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