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Yaşam

Ataşehir'de molotoflu saldırı!

Ataşehir'de yasa dışı gösteri yapan grubun bir markete molotof kokteyli attı...

10 Ocak 2011 02:00

T24 - Ataşehir'de yasa dışı gösteri yapan grubun bir markete molotof kokteyli atması sonucu çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü. 

Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Mahallesi 3001. Caddede izinsiz gösteri yapan yüzleri maskeli grup, bir markete molotof kokteyli ve taşlarla saldırıda bulundu.  Bu sırada markette küçük çaplı yangın çıktı. İtfaiyeye haber veren market çalışanları ve vatandaşlar, iftaiyeyi beklerken müdahale ettikleri yangını kendi imkanlarıyla söndürdü.  Olayın ardından yasadışı gösteri yapan grup üyeleri ara sokaklara kaçarak izlerini kaybettirirken, Ataşehir İtfaiye ekibi, geldiği olay yerinden yangının söndürüldüğünü görerek ayrıldı.  Polis ekipleri ise marketin önüne güvenlik şeridi çekerek bir süre inceleme yaptı. Terör ve Asayiş ekipleri olayın ardından, çevredeki ve marketteki güvenlik kameralarını inceleyerek, saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

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