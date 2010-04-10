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Yaşam

Ataşehir'de kumar operasyonu: 14 gözaltı

10 Nisan 2010 12:56

Ataşehir'de kumar oynattıkları ve oynadıkları iddiasıyla 4'ü kadın 14 kişi yakalandı.
     
Atatürk Mahallesi'ndeki bir sitede bulunan evde kumar oynandığını belirleyen İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak-Kumar Büro Amirliği ekipleri, söz konusu eve operasyon düzenledi. Operasyonda, kumar oynadıkları ve oynattıkları iddiasıyla 4'ü kadın 14 kişi yakalandı.
    
Polis merkezine götürülmek üzere binadan çıkarılan kadınlardan bazıları, gazetecilerin soruları üzerine ''evde kumar oynamadıklarını, zeka turnuvası düzenlediklerini'' iddia etti.
    
Bu kişiler hakkında Kabahatler Kanunu uyarınca işlem yapılacağı belirtildi.

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