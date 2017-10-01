Ataşehir'de kadına yumruklu saldırı güvenlik kamerasında

Uğur AYAZSIN / İSTANBUL, (DHA) ATAŞEHİR\'de yolda yürüyen kadın, kendisine çarpan adamın yumruklu saldırısına uğradı. Olay anı güvenlik kameralarına yansırken, polis saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Olay, önceki gün Ataşehir Ferhataşa Mahallesi Yeditepe Caddesi\'nde öğle saatlerinde meydana geldi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülere göre olay şöyle oldu: Bir kişi, kaldırımda yürüyen kadının omzuna çarptı, ardından da yürümeye devam etti. Kadın arkasını döndü ve bir şeyler söyledi. O esnada geri dönen saldırgan, çarptığı kadına yumruklu saldırıda bulundu. Kadın yere düşerken, saldırgan olay yerinden ayrıldı.



GÖRGÜ TANIKLARI OLAYI ANLATTI

Çevredeki görgü tanıkları da olayın nasıl olduğunu anlamadıklarını söyledi. Olay sırasında orada bulunan Özkan Soncul, “Adam, kadına önce çarptı, sonra yumruk attı. Kadının düştüğünü gördük. Hemen oraya koştuk. O sırada adam gitmişti. Olay bir anda oldu\" dedi.



SALDIRGANIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, ismi henüz öğrenilemeyen kadının yumruklanmasına ilişkin inceleme başlattı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri inceleyen ekipler kimliği tespit edilen şüpheliyi arıyor.

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