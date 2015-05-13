Ataşehir'de ilginç bir kurtarma operasyonu

Ataşehir'de genç bir kadın, yabancı plakalı bir aracın içinde mahsur kaldı.

Kapıları açılmayan araçtaki kadını kurtarmak için itfaiye, polis ve sağlık ekipleri seferber oldu. Yaklaşık 1 saat sonra sürücünün gönderdiği anahtarla mahsur kalan kişi araçtan çıkarıldı.

İlginç olay saat 10.00 sıralarında Ataşehir İçerenköy Mahallesi Topçu İbrahim Sokağı’nda meydana geldi.

İddiaya göre, yabancı plakalı otomobilde mahsur kaldığını belirten Buse Koyun telefonla polisi arayarak yardım istedi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri kapıyı açmak istedi. Fakat kilitli olduğu için kapılar açılamadı. Polis ekipleri, itfaiye ve sağlık ekiplerini de arayarak yardım istedi.

Araç içinde mahsur kalan kadının sürekli cep telefonu ile konuştuğu görüldü. Gazetecilerin kendisini görüntülediği fark eden genç kadın yüzünü gizlemeye çalıştı. Bir süre sonra gelen itfaiye ekipleri genç kadınla cep telefonu ile konuşmaya başladı. İtfaiye ve polisin tüm müdahalelerine rağmen kapı açılmadı.

Daha sonra otomobil sahibi Yusuf Bulut’a cep telefonuyla ulaşan itfaiye görevlileri camı kırmak istedi. Bulut’un camın kırılmasına izin vermemesi nedeniyle itfaiye ekipleri de çaresiz kaldı.

Yaklaşık bir saat sonra otomobilin anahtarını getiren Bulut, kameralara görünmemek için olay yerine gelmedi.

Otomobilin kapısı anahtarla açılarak genç kadın kurtarıldı. Yüzünü kapatan genç kadın polis otosuna bindirilerek ifadesi alınmak üzer polis merkezine götürüldü.