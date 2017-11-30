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Yaşam

Ataşehir'de hırsızlar ile polis arasında çatışma; 1 şüpheli öldürüldü, 4 kişi gözaltında

Çatışmada yaralanan polis memuru ile Mahir K. adlı şüpheli hastanede tedavi altına alındı

30 Kasım 2017 05:38

Ataşehir'de bir marketi soymaya çalışan şüpheliler kendilerini takip eden polisle çatıştı. Çatışmada 1 şüpheli öldürüldü, 1'i yaralı 5 şüpheli ise yakalandı. Hafif yaralanan 1 polis memuru ise hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 20.30 sıralarında, Ataşehir, Esatpaşa Mahallesi Hacıbekir Caddesi'nde meydana geldi. Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Ataşehir Asayiş Büro Amirliği ekipleri, daha önce de market soygununa karıştığı belirlenen Ferhat Erdoğan, Samet Y. ile Ömer B.'yi teknik ve fiziki takibe aldı. Takip sırasında şüpheli 3 kişi, soygun için girdikleri markette, polisi fark edince dışarı çıktı. Şüpheliler, teslim ol uyarısında bulunan polise ateşle karşılık verdi.

Şüphelilerden Ferhat Erdoğan ölürken bir polis memuru yaralandı. Şüphelilerden, Samet Y. ile Ömer B gözaltına alındı. Silah sesleri nedeniyle çevredekiler panik ve korkuyla kaçıştılar. 
 

Yakınlarda bulunan depoya saklandılar

Polis, soyguncularla irtibatları olduklarını belirlediği kişilere, Örnek Mahallesi, Güldeste Sokakta bulunan bir depoya baskın yaptı. Teslim olmayan şüpheliler ile polis arasında burada da çatışma çıktı. Çatışmada Mahir K. yaralandı. Turan K. ile Enes K.'da gözaltına alındı.

Yaralı polis memuru ile Mahir K. çevredeki hastanelere kaldırıldı. 4 şüpheli sorgulanmak üzere Emniyete götürüldü. Yaralı polis memuru ile Mahir K.'nın tedavileri sürüyor. (DHA)

 

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