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Ataşehir'de feci kaza kamerada: Öğretmen öğrencilerin arasına daldı(Ek bilgiyle)

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATASEHIR Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı

18 Ekim 2018 20:49

Ramazan EĞRİ/İSTANBUL,(DHA)-ATASEHIR Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde bir araç, öğrencilere çarptı. Feci kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. 
Edinilen bilgiye göre kaza dün akşam saatlerinde yaşandı. Ataşehir Cengiz Hasbal Orta Okulu önünde öğretmen Süreyya Tanrıverdi aracıyla okuldan ayrılırken fren yerine gaza bastı. Bu sırada otomobil yol kenarında ilerleyen 4 öğrencinin arasına daldı. Öğrencilerden 2\'si duvar ile araç arasında sıkıştı. Feci kazada 2 öğrenci yaralandı. Yaralı öğrencilerin hastanede tedavisi devam ettiği öğrenildi. İngilizce öğretmeni Süreyya Tanrıverdi ise gözaltına alındı. Polis merkezine götürülen öğretmenin ifadesinin ardından serbest bırakıldığı belirtildi. Çocukların sağlık durumunun iyi olduğu kaydedildi.
Görgü tanığı Ergün Karakuş, \"Bir öğretmenimiz buradan dönüş yaparken bir anlık gaza basıp iki öğrenciye çarparak yaralanmasına sebebiyet verdi. Bir ağır yaralı diğerinin durumu iyi bugün taburcu oldu. Ambulansa bindirip gönderen benim.\" dedi.

(FOTOĞRAF)

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