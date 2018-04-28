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Yaşam

Ataşehir'de doktora silahlı saldırı

43 yaşındaki çocuk doktoru Rüstem Üçel, silahlı saldırı sonucu bacağından ve karnından yaralandı

28 Nisan 2018 04:56

İstanbul Ataşehir'de hastaneden çıkan bir doktora kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Açılan ateş sonucu yaralanan doktor hastaneye kaldırıldı.

İddiaya göre, Ataşehir Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir özel bir hastanenin ortağı olan 43 yaşındaki çocuk doktoru Rüstem Üçel, evine gitmek üzere hastaneden çıkarak aracının yanı gitti. Hastanenin açık otoparkında bulunan aracına binmek üzere olan Üçel'e henüz kimliği belirlenemeyen motosikletli kişi ya da kişiler tarafından açıldı. Üçel'in açılan ateş sonucunda bacağından ve karnından yaralandığı öğrenildi.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. İlk müdahalesi hastanede yapılan Rüstem Üçel, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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