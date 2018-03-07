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Ataşehir'de ağaç otomobilin üstüne devrildi

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR'de bir çam ğacı otomobolin üstüne devrilerek maddi hasara neden oldu

07 Mart 2018 05:25

Ertan KILIÇ-Ozan URAL/İstanbul,(DHA) ATAŞEHİR\'de bir çam ğacı otomobolin üstüne devrilerek maddi hasara neden oldu. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri devrilen ağacı keserek aracın üzerinden kaldırdı. 

Olay Örnek Mahallesi Abdülkerim Şebik Sokak\'ta saat 01.00 sıralarında meydana geldi. Mahalle sakinleri büyük bir gürültü duydular. Dışarı çıktıklarında ise çam ağacının 34 RZ 3364 plakalı otomobilin üzerine devrildiğini gördüler. Vatandaşların ihbarının ardından olay yerine gelen itfaiye ekipleri ağacı kestikten sonra aracın üzerinden kaldırdı. Ağacın neden devrildiği belirlenemezken otomobilde maddi hasar meydana geldi. 
 
MAHALLE SAKİNLERİ OLAYI ANLATTI
Çam ağacının büyük bir gürültüyle devrildiğini söyleyen mahalle sakini, \"Bir anda bir ses geldi indik aşağıya ve bu halde gördük. Yukarıdan ses duyduk. Camdan aşağı baktığımızda arabanın üzerine ağacın düştüğünü gördük. İtfaiye geldi kesmek suretiyle aracı çam ağacının altından aldı\" dedi.
(FOTOĞRAFLI)

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