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Yaşam

Ataşehir'de 7 katlı binada yangın

Yangını söndürme çalışmaları devam ediyor

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10 Ağustos 2017 17:57

Ataşehir Fetih Mahallesi, Karadenizçarşı Sokak’ta bulunan 7 katlı bir binanın çatı katında yangın çıktı. Çatı katında alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye haber verdi. Binanın çatı katında yapılan izolasyon çalışmalarının neden olduğu düşünülen yangında bir kişi dumandan etkilendi.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis çevrede güvenlik önlemleri alırken, apartman sakinleri kısa sürede tahliye edildi.Yangın uzun süren çalışmalar sonunda kontrol altına alınırken binada soğutma çalışmaları devam ediyor.

Öte yandan dumandan etkilenen vatandaşa ambulansta ilk müdahale yapılarak hastaneye sevk edildi.Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

 

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