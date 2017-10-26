Ataşehir'de 52 katlı gökdelende yangın

İstanbul Ataşehir'de bulunan 52 katlı 188 metre uzunluğundaki bir rezidansta yangınpaniği yaşandı. İlk bilgilere göre, binanın 15'nci katında soğutma sisteminde yapılan kaynak çalışmaları sırasında küçük çaplı bir patlama meydana geldi ve yangın çıktı.



Yangın nedeniyle rezidanstaki koridorları duman kapladı. Binadaki akıllı söndürme sistemi ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sayesinde yangın büyümeden söndürüldü. Fakat rezidansta yaşayanlar büyük panik yaşadı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında, dumandan etkilenen biri çocuk 4 kişiye, sağlık ekipleri tarafından ilk müdahale yapıldı.

Belediye Başkanı: Çok şükür can kaybımız yok

Ataşehir Belediye Başkan Yardımcısı Abdullah Der de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Der, incelemelerinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, "Çok şükür bir can kaybımız yok. 12. kattaki sistem odasında kaynak yapıldığı sırada bir patlama meydana geliyor. Patlamadan dolayı binayı yoğun duman sarıyor. Belediye ve itfaiye ekipleri gerekli müdahaleyi yaptı. Dumandan etkilenen vatandaşlarımız var. Onlara da sağlık ekipleri müdahale etti. Sağlık durumları iyi." dedi.



İBB'den açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada da sistem odasında başlayan yangına, Ünalan, Kadıköy, Kayışdağı ve Ümrani'ye'den 15 araç ve 40 itfaiye personeli ile müdahale edildiği bildirildi. Açıklamada, binada duman tahliyesinin sürdüğü, odalar kontrol edilerek gerekli durumlarda yangın merdiveninden tahliye yapıldığı kaydedildi.

Kaymakam: Otomatik olarak yangın söndü

Olay yerine gelen Ataşehir Kaymakamı Zafer Karamehmetoğlu da yaptığı açıklamada, "sistem odası" diye ifade edilen 12. katta, mekanik tamirat sırasında küçük çaplı yangın çıktığını belirterek, yangının çıkmasıyla ısıya duyarlı sistemlerin çalıştığını ve otomatik olarak yangının söndüğünü anlattı.

Yangın neticesinde duman oluştuğunu dile getiren Karamehmetoğlu, "Dumandan etkilenenler var ama hayati tehlikeleri yok. İtfaiye ekipleri, içeride kontrollerini yapıyor. İtfaiye ekiplerinin kontrollerini tamamlamasının ardından içeriye girişlere izin verilecek." diye konuştu.

"Çalışma yapılırken patlama meydana geldi"

Sitenin Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Alataş ise "Soğutma sistemine bağlı 12. katta en yukarıya kadar besleyen bir ara zon var. Bu ara zonda çalışma yapılırken, bir patlama meydana geliyor. Patlamanın hemen ardından, arkadaşlar aşağıya indi. Can kaybımız yok, dumandan etkilenenler var. Onlar da hastaneye kaldırıldı. Sağlık durumları da iyi." ifadelerini kullandı.