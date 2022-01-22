Ataşehir Kaymakamlığı'ndan kira yardımı isteyen çiftle ilgili açıklama: Yaşadıkları ev kendilerinin, nakdi destek alıyorlar

İstanbul'da Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı çiftin kira yadımı talebinde bulunduğu görüldü. Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye seslendi. Bu sesi duyan vatandaşlar balkona çıkarak, o anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada
, bu iki kişi hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden haklarında birçok kez idari işlem yapıldığı belirtildi.
Ayrıca iki kişinin yaşadığı evin, kadına ait olduğu belirtildi.