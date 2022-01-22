Ataşehir Kaymakamlığı'ndan kira yardımı isteyen çiftle ilgili açıklama: Yaşadıkları ev kendilerinin, nakdi destek alıyorlar

Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Kadıköy'de çekilen ve sosyal medyada gündem olan videoda, kira yardımı isteyen yaşlı çiftin ev sahibi olduğu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını belirtildi.