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Ataşehir Kaymakamlığı'ndan kira yardımı isteyen çiftle ilgili açıklama: Yaşadıkları ev kendilerinin, nakdi destek alıyorlar

"Şahısların 'dilencilik yapmak ve yaptırmak' eylemlerinden haklarında birçok kez idari işlem yapıldığı anlaşılmıştır"

22 Ocak 2022 16:28

Ataşehir Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, Kadıköy'de çekilen ve sosyal medyada gündem olan videoda, kira yardımı isteyen yaşlı çiftin ev sahibi olduğu, engelli maaşı ve bir yıldır da elektrik ve kömür desteği ile nakdi yardım aldığını belirtildi.
 
İstanbul'da Kadıköy'de çekildiği belirtilen videoda, yaşlı çiftin kira yadımı talebinde bulunduğu görüldü. Yaşlı adam, balkondaki vatandaşlara doğru "Kiramıza yardım eder misiniz? 2 aydır kiramızı ödeyemiyoruz" diye seslendi. Bu sesi duyan vatandaşlar balkona çıkarak, o anları kayıt altına aldı. Yaşlı çiftin, yardım talep ettikleri sırada ağladıkları da duyuldu.
 
Görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasının ardından kullanıcılar, yaşlı çifti tanıyanların kendileriyle irtibata geçmesini istedi.

Kaymakamlıktan açıklama

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, bu iki kişi hakkında "dilencilik yapmak ve yaptırmak" eylemlerinden haklarında birçok kez idari işlem yapıldığı belirtildi. 
 
Ayrıca iki kişinin yaşadığı evin, kadına ait olduğu belirtildi. 
 
 
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