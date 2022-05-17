Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının karton deposunda yangın

Ataşehir'de kağıt toplayıcılarının kağıtlarını ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda yangın çıktı. Deponun ve içerisindeki kağıt ve kartonlarında yanması nedeniyle çevreye yoğun duman ve alev yükseldi. Yanan depo ve itfaiyenin müdahalesi havadan görüntülendi.

Yangın, Ataşehir'de kağıt toplayıcıların kağıt ve kartonlarını biriktirdiği bir depoda 13.30 sıralarında yangın çıktı. Depo ile beraber biriktirilen kağıt ve karton atıkların da yanmasıyla çevreye yoğun duman ve alevler yükseldi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kontrol altına aldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı öğrenildi.

Öte yandan yanan depo ve yangına itfaiyenin müdahale ettiği anlar drone ile görüntülendi.