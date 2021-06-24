Ataşehir'de iş insanı Sibel Koçan'ı öldürerek, 3.3 milyon lirayı gasp eden 7 şüpheliye tutuklama istemi

Ataşehir'de iş kadını Sibel Koçan'ın çalıştığı holding önünde öldürülerek, yanındaki 3 milyon 300 bin liranın gasp edilmesiyle ilgili gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklama istemiyle mahkemeye sevk edildi.



Ataşehir'de şirket binası önünde SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçmıştı. Olayla ilgili gözaltına alınan 13 kişiden 6'sı daha önce adliyeye sevk edilmiş, 1 şüpheli tutuklanmıştı

Şüphelilerden 7'si daha Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından Anadolu Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık, ifade işlemlerinin ardından şüpheliler B.Ş., A.V. ve Z.O.'yu 'Silahla kendisini tanınmayacak bir hale koyması ve yol kesmek suretiyle ya da konutta işyerinde veya eklentilerinde birden fazla kişi tarafından birlikte yağma' suçundan, B.D., Ç.M., S.A. ve S.Ş.'yi ise 'Suçluyu kayırma' suçundan tutuklama talebiyle hakimliğe sevk etti. (DHA)

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