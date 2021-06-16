Ataşehir'de iş insanı Sibel Koçan'ı öldüren gaspçılar en son Kurtköy'de görüldü

Ataşehir'de SAS Holding Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan’ı (41) şirket binası önünde ödürüp, içinde 3 milyon 300 bin TL olan çantayı alıp kaçan gaspçılar en son Pendik Kurtköy'de görüldü. Polis, Plaka Tanıma Sistemleri'nden (PTS), en son Kurtköy’de olduğu belirlenen aracı bulmak için kentteki aynı model ve renkteki tüm araçları, mercek altına alındı.



Ataşehir Küçükbakkalköy’de dün yaşanan olayda, SAS Holding A.Ş. Yönetim Kurulu üyesi Sibel Koçan, şirket çalışanı Aydın Mert ile içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla lüks otomobiline binerken maskeli gaspçıların saldırısına uğradı. Çantayı almaya çalışan saldırganlar, kendilerine direnen Sibel Koçan'ı başından vurarak, öldürdü. Mert Aydın'ı da kolundan vurarak yaralayan saldırganlar, para dolu çantayı alıp, kaçtı.

İkiz plaka çıktı

Olayın ardından kaçan gaspçıların peşine düşen polis ekipleri, gaspçıların kullandığı aracın plakasını güvenlik kameralarından tespit etti. Yapılan incelemede plakanın ikiz plaka olduğu ortaya çıktı. Plakanın, tescilde farklı bir model araca kayıtlı olduğu saptandı. Bunun üzerine polis, aynı model ve renkteki araçlara yoğunlaştı.

PTS kayıtlarından Kurtköy'de oldukları saptandı

Ayrıca MOBESE ve Plaka Tanıma Sistemi'nden (PTS) aracın izi sürüldü. Onlarca kameraya ait görüntüyü inceleyen ekipler, PTS'den aracın en son Pendik Kurtköy'de olduğunu tespit etti. Ancak aracın daha sonra kameralarca görüntülenmediği belirlendi. Polis ekipleri, Pendik Kurtköy'de dün akşam saatlerinde içerisinde 3 kişi bulunan bir araç durdurdu. Araçta bulunan şüphelilerin olayla ilgisi olmadığı saptandı.

Eski eşin intiharı araştırılıyor

Öte yandan polis, Sibel Koçan’ın eski eşi Süleyman Aydın'ın intiharıyla ilgili olarak da güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Aydın’ın intihar ettiği rezidansın girişindeki ve katlarda bulunan kameralar mercek altına alındı. Yapılan incelemede, olaydan önce Aydın'ın dairesine giren olmadığı belirlendi.

Süleyman Aydın'ı eski eşinin gaspçılar tarafından öldürülmesinden sonra ablasını telefonla aradığı ve "Sibel gitti. Artık ben yaşayamam onun yanına gidiyorum " dediği öğrenildi. Süleyman Aydın'ın bu telefon görüşmesinden sonra telefonuna ulaşılamadığı belirlendi.

Soruşturmayı özel ekip yürütüyor

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından 3.3 milyon liranın gasp edilmesi ve Sibel Koçan'ın öldürülmesiyle ilgili soruşturma ise çok yönlü sürüyor. Özel bir ekip tarafından yürütüldüğü öğrenilen çalışmalarda olayla ilgili bir gözaltı bulunmadığını belirtti.

Yüzlerce saatlik güvenlik kamerası görüntüsü inceleniyor

Gasp Büro Amirliğine bağlı ekipler olayın yaşandığı ve çevresinde bulunan tüm güvenlik kamera görüntülerini toplayarak titizlikle inceliyor. Yüzlerce saat görüntü içinde şüphelilere yönelik bir ipucu aranıyor. Olay sırasında maskeli oldukları belirlenen şüphelilerin yüzlerini tespit etmek için geriye dönük güvenlik kamera görüntüsü çalışılması yapıldığı ve şüphelilerin eşkallerinin belirlenmesine çalışıldığı belirtildi. Paranın çekildiği banka şubesinin güvenlik kamera görüntülerinin de polis ekipleri tarafından incelendiği öğrenildi.

Cenazeler İzmir'e gönderildi

Gasp, cinayet ve intiharla ilgili soruşturma çok yönlü sürerken, İstanbul Adli Tıp Kurumu’nda otopsileri tamamlanan ikiliden Sibel Koçan’ın ölüm nedeninin 'ateşli silah', Süleyman Aydın’ın ise 'yüksekten düşme' olarak kayıtlara girdiği öğrenildi. Aydın’ın intihardan önce herhangi bir ilaç alıp almadığı ise, otopsi raporuyla ortaya çıkacak. Koçan ve Aydın’ın cenazeleri, toprağa verilmek üzere İzmir’e gönderildi. (DHA)

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