Ataşehir'de 3 milyon 300 bin liralık gasp; saldırıya uğrayan kadın öldü, eski kocası yaşamına son verdi

Ataşehir'de bir şirket binası önünde Sibel Koçan'ı başından vuran gaspçılar, içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çantayla kaçtı. Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra intihar ettiği öğrenildi. İntihar eden kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.



Olay saat 09.40'da saatlerinde Küçükbakkalköy Mahallesi Başar Sokak'taki holdingi binası önünde yaşandı. İddialara göre SAS Holding A.Ş. yönetim kurulu üyesi Sibel Koçan (41) ve yanındaki şirket çalışanı Aydın Mert içinde 3 milyon 300 bin lira bulunan çanta şirket binasından çıkarak lüks cipe binecekleri sırada yanlarına bir araç yaklaştı. Silahlı 3 saldırgan para dolu çantayı almak istedi. Ancak Koçan direnince saldırganlar silahla ateş açtı. Koçan başından Mert ise kolundan yaralandı. Sibel Koçan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olay yerinde ve araçta inceleme yapan polis, kaçan silahlı saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Araç ikiz plaka çıktı

Bu arada kaçan saldırganların kullandığı aracın ikiz plaka olduğu belirlendi. Polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı. Görgü tanığı Ayhan Morkoç, "Bir kadının vurulduğunu gördük. 3 el silah sesi duyduk. Arabaya bineceği sırada vurulmuş, pusu kurmuşlar herhalde" diye konuştu.

Koçan'ın eski eşi yaşamına son verdi

Bu arada Sibel Koçan'ın eski kocasının olaydan birkaç saat sonra yaşamına son verdiği öğrenildi. Yaşamına son veren kişinin aynı zamanda şirketin ortağı olduğu belirtildi.

Olay anları güvenlik kamerasına yansıdı

Silahlı gasp anları güvenlik kamerasına yansıdı .Görüntülerde Sibel Koçan ve yanındaki Aydın Mert'in yanında hafif ticari araç duruyor. Araçtan 2 kişi iniyor. Direksiyon da ise diğer saldırgan yer alıyor. 2 kişi araçtan inerek para dolu çantayı almaya çalışıyor. Bu sırada gaspçılarla Sibel Koçan ve yanındaki kişi arasında arbede yaşanıyor. Saldırganlar ateş ettikten sonra çantayı alıp kaçıyor. (DHA)