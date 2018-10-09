Ataşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 kişi serbest

Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu'nda görevli olan ve ihaleye fesat karıştırdıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 5 kişi serbest kaldı.

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, “ihaleye fesat karıştırmak” ve “resmi belgede sahtecilik” olaylarını gerçekleştirerek kamuyu zarara uğrattığı iddia edilen 5 Ataşehir Belediyesi çalışanı ve 1 iş adamı hakkında gözaltı kararı verdi.

Habertürk'ten Arzu Kaya'nın aktardığına göre; İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenlediği eş zamanlı operasyonda, Ataşehir Belediyesi İhale Komisyonu’nda görevli 5 kişiyi gözaltına aldı. Soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan bir iş adamının ise arandığı öğrenildi.

İhbar üzerine soruşturmaya başlandı

Şüphelilerin Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca ifadesi alındı. Başsavcılık konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, “Ataşehir İlçe Belediye Başkanlığı'nın 2015/20596 kayıt numaralı ihalesine fesat karıştırıldığına dair Özyurt Madencilik İnşaat San ve Tic. AŞ unvanlı şirket vekilince yapılan ihbar üzerine soruşturmaya başlanmıştır” denildi.

5 şüpheli serbest

İhale sürecine ilişkin bilgi ve belgelerin temininden sonra ihale komisyon üyesi olan 5 şüpheli, mevcut delil durumu dikkate alınarak serbest bırakıldı.