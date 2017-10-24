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Yaşam

Ataşehir Atatürk Bulvarı araç trafiğine kapatılacak

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle Ataşehir ilçesindeki Atatürk Bulvarı, yarın çift yönlü araç trafiğine kapatılacak

24 Ekim 2017 01:28

Ataşehir'deki Atatürk Bulvarı'nın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı provaları nedeniyle yarın çift yönlü araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle Atatürk Mahallesi'ndeki Atatürk Bulvarı üzerinde yarın yapılacak prova ve 29 Ekim’de yapılacak törenler nedeniyle caddenin, saat 09.00’dan itibaren, etkinlik bitinceye kadar araç trafiğine kapatılacağı bildirildi.

Açıklamada, vatandaşların kullanacakları alternatif güzergahlar ise; Vedat Günyol Caddesi, Turgut Özal Bulvarı, Ahmet Yesevi Caddesi ve Ihlamur Sokak olarak belirtildi.

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