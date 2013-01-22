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Bilim / Teknoloji

Atari için ‘oyun sona erdi’

Yeni teknoloji karşısında tutunamayan 40 yıllık video oyunu şirketi Atari, iflasın eşiğine geldi

22 Ocak 2013 18:47

Bir dönemin efsane video oyunları yapımcısı Atari şirketi iflas etti. Şirket, iflas koruma başvurusunda bulundu.
 
Yeni teknoloji karşısında tutunamayan 40 yıllık video oyunu şirketi Atari, iflasın eşiğine geldi.

ABD’li Atari Firması, yeniden düzlüğe çıkmak için iflas koruma başvurusunda bulundu. Bu sayede, firmanın borçları mahkeme garantisi altında ertelenirken, yeniden yapılandırmaya gitmesine de izin verilecek.

Fransa merkezli ana firma Atari SA’dan ayrılmak ve kendi başının çaresine bakmak isteyen Atari'nin son çaresi, dijital ve mobil platformlarda iş yapmaya başlamak. Böylece Atari adını taşıyacak lisanslı ürünlerin arttırılması planlanıyor.

Atari'nin ilk hedefi, bazı ürün haklarını satın alacak meraklılar bulup beş milyon dolarlık borcunu ödeyebilmek.

Bir döneme damgasını vuran efsanevi video oyunu tasarımcısı şirket, 1999 yılında bir Fransız firmasına satılmış, o günden bu yana hiçbir kar elde edememişti.

Atari'nin bilinen oyunları arasında Pong, Asteroids, Centipede, Missile Command ve Tempest bulunuyordu.

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