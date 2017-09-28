Ataol Behramoğlu'na onur üyeliği

Şair Ataol Behramoğlu'na, Büyük Romen şair Mihai Eminescu'nun adını taşıyan uluslararası akademiye onur üyeliği verildi. Dünyaca ünlü soprano Mariana Nicolasco ile birlikte akademi onur üyeliği verilen Behramoğlu, üyelik plaketi ve madalyasını, Uluslararası Mihai Eminescu Şiir Festivali açılış töreninde aldı.

Behramoğlu'nun sevgi, sevecenlik, erotizm, cinsellik, romantizm ve aşkınlık ile özgürleşme duygusunu işlediği şiirlerinin yer aldığı Biriciktir Aşk da okurla buluştu.

Uluslararası Mihai Eminescu Şiir Festivali açılış töreninde Büyük Romen şairin adını taşıyan uluslararası akademiye iki onur üyeliklerinden biri şair Ataol Behramoğlu'na, ikinci üyelik ise Romen opera sanatçısı dünyaca ünlü soprano Mariana Nicolasco'ya verildi.

Akademi başkanı, şair, akademisyen Prof. Dr. Ion Diaconescu'nun övücü tanıtım konuşması sonrasında üyelik plaketi ve madalyasını almak üzere sahneye gelen Ataol Behramoğlu, Romanya'dan ve başka ülkelerden elliye yakın şairin bulunduğu salonda yaptığı konuşmada "yaşamının en önemli anlarından birini yaşamakta olduğunu" belirterek "bu onurun kendisine aynı zamanda iki ülke arasında bir edebiyat ve kültür elçisi olma sorumluluğunu da yüklediğini ve bundan dolayı çok mutlu olduğunu" söyledi.