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Kültür-Sanat

Ataol Behramoğlu'na Avrupa Homeros Şiir ve Sanat Ödülü

"Kurulumuz için siz seçkin bir Türk şair ve çevirmeni, aynı zamanda uluslararası değerde büyük bir yazarsınız”

27 Eylül 2016 20:01

Avrupa Homeros Şiir ve Sanat Madalyası’nın bu yılki sahibi Ataol Behramoğlu oldu.

CNN Türk’te yer alan habere göre, Merkezi Brüksel'de bulunan Avrupa Homeros Şiir ve Sanat Madalyası Kurulu, ödülü bu yıl şair Ataol Behramoğlu'na verdi.

Ödül gerekçesinde Behramoğlu'na hitaben "Kurulumuz için siz seçkin bir Türk şair ve çevirmeni, aynı zamanda uluslararası değerde büyük bir yazarsınız; çalışmalarınızda hümanizm ve sanatsal bağımsızlık görmekteyiz" denildi.

Ödül ve madalya Behramoğlu'na, Şişli Nazım Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı'nda yarın düzenlenecek bir törenle verilecek. Behramoğlu'na ödülünü, Avrupa Homeros Şiir ve Sanat Madalyası Ödül Kurulu Başkanı, şair-yazar Dariusz Lebioda takdim edecek.

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Ataol Behramoğluavrupahomeros şiir ve sanat ödülü

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