T24 LogoT24 Logo
Kültür-Sanat

Ataol Behramoğlu'na Avrupa Bilim, Sanat ve Edebiyat Akademisi üyeliği

"Ülkemde adaletsizlikler sona ermeden ve dünyaya barış gelmeden mutlu olmamı beklemeyin"

01 Şubat 2018 12:46

UNESCO'yla bağıntılı Avrupa Bilim, Sanat ve Edebiyat Akademisi (Academié Européenne des Sciences, Arts&Lettres/AESAL) şair Ataol Behramoğlu’na ‘Avrupa şiirindeki seçkin yeri ve bu şiire yaptığı katkı’ nedeniyle akademi üyeliği verdi.

Behramoğlu, Fransa’da düzenlenen törenle üyelik belgesini aldı. Fransa’daki akademinin kurucusu ve daimi genel sekreteri Nicole Lemaire d’Agaggio tarafından takdim edilen ödülü alan şair Ataol Behramoğlu yaptığı konuşmada, “Kararınızdan onur duydum. Fakat ülkemde adaletsizlikler sona ermeden ve dünyaya barış gelmeden mutlu olmamı beklemeyin” dedi.

ETİKETLER

Ataol BehramoğluAvrupa BilimSanat ve Edebiyat AkademisiüyelikUNESCO

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24