Ataol Behramoğlu'na Avrupa Bilim, Sanat ve Edebiyat Akademisi üyeliği

UNESCO'yla bağıntılı Avrupa Bilim, Sanat ve Edebiyat Akademisi (Academié Européenne des Sciences, Arts&Lettres/AESAL) şair Ataol Behramoğlu’na ‘Avrupa şiirindeki seçkin yeri ve bu şiire yaptığı katkı’ nedeniyle akademi üyeliği verdi.

Behramoğlu, Fransa’da düzenlenen törenle üyelik belgesini aldı. Fransa’daki akademinin kurucusu ve daimi genel sekreteri Nicole Lemaire d’Agaggio tarafından takdim edilen ödülü alan şair Ataol Behramoğlu yaptığı konuşmada, “Kararınızdan onur duydum. Fakat ülkemde adaletsizlikler sona ermeden ve dünyaya barış gelmeden mutlu olmamı beklemeyin” dedi.