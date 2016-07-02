Ataol Behramoğlu: Medya hiç bu kadar alçaklaşmamıştı, kurbanı katil göstermekte ustalık kazanmış yaratıklar...

Şair ve yazar Ataol Behramoğlu, 'Madımak katliamının ardından Aziz Nesin'i hedef gösteren medyanın, bugünün medyasının yanında zemzemle yıkanmış kalacağını' savunarak, "Medya hiçbir zaman bu kadar alçaklaşmamıştı. Öyle insanlarla birlikte yaşıyoruz ki onlara medya mensubu demek bir yana yurttaşım demek bile insanı alçaltır. Bunlar katili kurban, kurbanı katil göstermekte ustalık kazanmış yaratıklardır" dedi.

Cumhuriyet'ten Merve Mürdük'e konuşan Ataol Behramoğlu'nun açıklamaları şöyle:

- 'Aziz Nesin’li Anılar' adlı kitabınızda Nesin için “en çok sevdiğim ve en çok çatıştığım yazar” diyorsunuz...

Uzun süre Türkiye Yazarlar Sendikası (TYS) yönetiminde birlikte olduk. Çatışmalarımız daha çok o günlerdedir. Ülkenin yine çok zor zamanlarıydı ve hepimiz gerilim içindeydik. Aziz Nesin elbirlikçi (kolektif) çalışmadan çok kendi düşünce ve önerilerinin uygulanması yönünde ağırlık koyardı. Çatışmalarımız daha çok bu nedenleydi. Fakat birbirimize güvenimiz, sevgimiz ve saygımız, benim ona hayranlığım her şeyin üstündeydi. Kalıcı küskünlük hiç olmadı.

-Sonuncusu Atatürk Havalimanı’nda yaşanan canlı bomba saldırılarıyla Madımak Katliamı arasında ortak bir zemin var mı sizce?

Uzak ve yakın tarihimizdeki katliamların hepsi din ve mezhep ayrımcılığı kökenlidir. Siyasal nitelikli cinayetlerin pek çoğu da böyledir. Dinsel tutuculuk her türlü kışkırtmaya açık olarak Osmanlı döneminde de, Kurtuluş Savaşı süreçlerinde de, Cumhuriyet tarihimiz boyunca da ülkenin başına bela olmayı sürdürmüştür ve bugün her zamankinden daha büyük bir beladır.

Madımak katliamının sorumlusu, göz göre göre gelen cana kıyıcılığa engel olamayan dönemin siyasal iktidarıdır. Suruç, Ankara, İstanbul ve şimdi Atatürk Havalimanı’ndaki katliamların baş sorumlusu ise ülkemizi Ortadoğu bataklığına sürükleyen, güzelim Türkiye’yi IŞİD canilerinin ve benzerlerinin karargâhına ve geçit yoluna dönüştüren bugünün siyasal iktidarı ve en tepesindeki kişidir. Bu iktidar alaşağı edilmedikçe ülkemizin felaketten felakete sürükleneceği kesindir.

'Bugünkü din tüccarlarının yanında Zübük çok masum kalır'

-Türkiye’deki siyasilerin toplum için çalışmaktan çok koltuk sevdası peşinde olmaları bize Aziz Nesin’in “Zübük” oyununun ne kadar gerçek olduğunu gösteriyor aslında. Siz bugünkü siyasileri Zübük ile birlikte nasıl değerlendirirsiniz?

Aziz Nesin ülkemizin üzerinden gerçekten de bir kuyruklu yıldız gibi geçen, olağandışı ve olağanüstü bir aydınımızdı. Bugünün Zübükler’i için de mutlaka yeni isimler bulurdu. Bugünün dolandırıcılarının, yalancılarının, din tüccarlarının, aydınlanma düşmanlarının yanında Zübük çok masum kalır.

-Aziz Nesin yaşıyor olsaydı Türkiye’nin bugünü için neler söylerdi?

Çok büyük üzüntüler duyar ve kalemini yine silah gibi kuşanırdı. Günümüzde yaşananlarla savaşmada Aziz Nesin mizahı bile yetersiz kalır. Kıran kırana bir savaştır bu. Aziz Nesin bu savaşımda da hem mizah yazarı hem eylemci aydın olarak yine en ön safta yer alırdı.