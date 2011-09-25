Ata'nın yeni yıldızı: Nihal Yalçın

T24 - “Eyyvah Eyvah” serisiyle büyük başarı kazanan komedyan Ata Demirer, kariyeri boyunca hiç maç kazanamayan bir boksörü canlandıracağı yeni filmi “Berlin Kaplanı”nın çekimlerine başladı.









Ata Demirer, hazırlıklarına geçen haftalarda Almanya’da başladığı yeni filminde Nihal Yalçın’la başrol oynayacak.



Yalçın, “Avrupa Yakası” dizisiyle tanındıktan sonra Okan Bayülgen’in şovunda canlandırdığı şarkıcı Nahide Ekengil tiplemesiyle büyük beğeni toplamıştı.



Milliyet'in haberine göre; Bayülgen’in bir ara albüm de yapmayı istediği Yalçın, aynı zamanda şu günlerde Demirer’in filmi dışında Yusuf Pirhasan imzalı “Kurtuluş Son Durak” filminde de Belçim Bilgin, Demet Akbağ ve Asuman Dabak’la birlikte rol alacak.





