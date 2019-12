'Ata'nın özel hayatıyla değil, fikirleriyle ilgileniyoruz'

MHP lideri Devlet Bahçeli, Atatürk'ün özel hayatıyla değil, fikirleriyle ilgilendiklerini söyledi. Partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada, son dönemin en çok tartışılan Can Dündar'ın hazırladığı 'Mustafa' belgeselini eleştiren Bahçeli, hareketsiz ve atıl duran bir milleti, çaresiz aydınları adım adım uyanışa sevk eden, milli hisleri harekete geçiren Atatürk’ün başarısının inkar edilemeyecek kadar muhteşem olduğunu ifade etti.



Bir milleti kurtarmış bir kahramanın özel hayatı ile değil fikirleri ve eserleriyle meşgul olduklarını belirten Bahçeli, şöyle devam etti: "Onun destan yazan hayatı içerisinde, vatan ve millet sevgisi, bağımsızlık aşkı, hür yaşama arzusu, milli kültürün geliştirilmesi, millet birliğinin güçlendirilmesi ve milletin mutluluğu gibi mesajlar çıkarmayanların niyetleri malumdur.

Binlerce yıllık tarihimiz, hatasıyla, sevabıyla, zaferiyle bizim ceddimize aittir ve tamamı Türk varlığına emanettir. Biz hatalardan sonuç çıkarır, başarılarla gururlanır, tarihten aldığımız dersle önümüze bakarız. Bu girişimler milletin vicdanında asla kabul görmeyecek, başta Atatürk olmak üzere büyük ceddimiz gönüllerde yaşamaya devam edecektir."



ABD seçimleri



MHP lideri Bahçeli, konuşmasında ABD seçimlerini de değerlendirdi. Obama'nın ABD'de başkan seçilmesinin tüm dünyada işleyen demokrasinin yansıması olduğunu dile getiren Bahçeli, ABD yönetimindeki değişimin, gözardı edilecek sıradan bir değişim olmadığını kaydetti. Bahçeli, ABD'deki başkanlık değişimini kendi ülkesindeki vatandaşlardan daha çok önemseyen çevrelerin tepkilerininse aydın bunalımının sonuçları olduğunu ifade etti.



Obama'yı alkışlayanlar



Obama'nın Türkiye'de örnek olması gerektiğini söylemenin cahillik olduğunu ileri süren Bahçeli, "Kenyalı çiftçi torununun başkanlığa yükselişini alkışlayanlara, Türkiye'de Anadolu'nun her yöresinden, her grubundan hiçbir ayrımcılığa tabi tutulmadan gelen çocuklarını hatırlatmak istiyorum. Bugün Türkiye'de herkes kan ve soy bağının üstünde bir vatandaşlık bağıyla ülkeye bağlıdır. Türkiye'de her mevki ve makam herkese açıktır" dedi.