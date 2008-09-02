Ata'nın kıyafetleri Ürdün'de

Atatürk Kıyafetleri ve Kültürü Araştırma Vakfı Kurucusu ve modacı Hüseyin Özkan, ''Sahra Yıldızı'' adını taşıyan, Atatürk'ün askerî ve sivil kıyafetlerinden oluşan 250 giysilik koleksiyonla Ürdün'e gidiyor.



Özkan, Atatürk giysilerinin benzerini imâl eden ve yaşatan tek kuruluş olarak, 32 yıldır Atatürk defileleriyle birçok modacının tarzından farklı çalıştığını ve ''tek'' olduğunu söyledi.



Atatürk defilesini ilk kendisinin yaptığını, 25 yıl sonra taklit edildiği modacıların çıktığını savunan Özkan, ''Atatürk defilelerinde tekim. Taklitlerim 25 yıl sonra çıktı;ancak onlar da sağlıklı defile yapmıyorlar. Atatürk defilesi diye magazin haberlerinde yer alıyorlar'' dedi.



Kendisinin magazin programlarında değil, Atatürk'e yakışır programlarda yer almayı tercih ettiğini ifade eden Özkan, Atatürk'ün giysilerinin ölçü ve kalıplarının yalnızca kendisinde bulunduğunu iddia etti.



Bugüne kadar 55 Atatürk defilesi gerçekleştirdiğini, 1500 koleksiyonu bulunduğunu bildiren Hüseyin Özkan, Anıtkabir ve Atatürk müzeleri dışında, yurt dışındaki birçok müzeye Atatürk giysileri kreasyonları hazırladığını kaydetti.



Özkan, Ürdün Kralı Abdullah ve eşi onuruna verilecek, ''Sahra Yıldızı'' adını verdiği defileye büyük bir titizlikle hazırlandığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:''Atatürk'ün Osmanlı ve Cumhuriyet döneminde askeri kıyafetlerinden hazırlanan, erkek ve bayan giysilerine uyarlanan moda gösterisine hazırlanıyorum. Türk Silahlı Kuvvetleri ve Ürdün askeri marşlarından oluşan müzikler eşliğinde muhteşem bir moda gösterisine hazırlanıyorum. Defilede 19 manken yer alacak.''



Özkan, Atatürk'ün kıyafetlerinden birini aslına uygun olarak dikip, Kral Abdullah'a hediye edeceğini söyledi.



