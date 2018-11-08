Ata'nın huzuruna çıkmak için 630 kilometre pedal çevirecekler

Ahmet DAĞLI/SANDIKLI (Afyonkarahisar), (DHA)- AYDIN\'dan Atatürk\'ü anmak için bisikletle Anıtkabir\'e gidecek olan 11 kişilik grup, Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. 10 Kasım\'da Anıtkabir\'de Ata\'nın huzuruna çıkmayı planlayan grup, toplam 630 kilometre pedal çevirecek.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şubesi\'nin 11 üyesi, 10 Kasım Atatürk\'ü Anma Günü dolayısıyla \'Ata\'mızın Yolundayız\' etkinliği kapsamında 6 Kasım\'da bisikletleriyle Anıtkabir\'e gitmek üzere yola çıktı. Bisikletli grup, bu yıl 5\'incisini yaptıkları etkinlik kapsamında dün Afyonkarahisar\'ın Sandıklı ilçesine ulaştı. Öğretmenevinde konaklayan bisikletliler, bu sabah erkenden yola devam etti. Bisikletli grup bu akşam Emirdağ ilçesine, sonraki akşam da Ankara\'nın Polatlı ilçesine ulaşmayı planlıyor. 10 Kasım\'da ise Türkiye\'nin değişik illerinden gelecek bisikletlilerle toplanacak grup, Ankara\'da şehir turu attıktan sonra Anıtkabir\'de Atatürk\'ü anacak. Grup daha sonra otobüsle Aydın\'a dönecek.

Türkiye Bisikletliler Derneği Aydın Şube Başkanı Hümeyra Yıkılmaz, \"Türkiye Bisikletliler Derneği\'nin her yıl geleneksel olarak düzenlediği \'Ata\'mızın Yolundayız\' etkinliğine Aydın\'dan katılıyoruz. Aydın olarak bu yıl 5\'incisini gerçekleştiriyoruz. 11 arkadaşımız pedal çeviriyor. Daha önceki yıllarda 11 ile 17 arasında katılımcımız oldu\" dedi.

6 Kasım\'da Aydın\'dan yola çıktıklarını anlatan Hümeyra Yıkılmaz, \"Toplam 630 kilometrelik parkurumuz var. Oldukça zorlu, oldukça da anlamlı bir yolculuk. İlk gün Denizli\'deydik. İkinci gün Denizli\'den 160 kilometre yol yaparak Sandıklı\'ya gelerek dinlendik. Hem 160 kilometrelik uzun bir parkur hem de çok rampalı bir parkurdu. Tabii rüzgarın da bunda etkisi var. Bu akşam da Emirdağ Öğretmenevi\'ne ulaşmayı planlıyoruz. Yarın Emirdağ\'dan çıkarak Ankara\'nın Polatlı ilçesine ulaşacağız. 10 Kasım\'da sabah saatlerinde Polatlı\'dan yola çıkarak öğle saatlerinde Anıtkabir\'e varmayı planlıyoruz. Ankara\'da Türkiye\'nin çok değişik yerlerinden gelen bisikletli arkadaşlarımız var. Onlarla belirli bir noktada birleşip şehir içi turu attıktan sonra Anıtkabir\'i ziyaret edeceğiz\" diye konuştu.

Etkinliğe katılan Tuğrul Arslanhan (53) da \"Arkadaşlarımızla beraber pedal çevirerek Ata\'mızın huzuruna gitmekten mutluyum. Arkadaşlar Aydın\'da devamlı pedalladığımız dernek üyeleri. 4 yıldır yapılıyordu bu etkinlik, ben katılamıyordum. Ben bu sene ilk defa katılıyorum, içim kıpır kıpır. Arkadaşlarımla beraber hem bisiklete biniyoruz hem Ata\'mızın huzuruna çıkacağız. Çok güzel bir duygu. Herkese tavsiye ederim. Daha önce de Anıtkabir\'e gittim. Oradaki duygu çok güzel. Çok mutluyum\" dedi.



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