-ATA'NIN "CİM-BOM"A İMZALADIĞI FOTOĞRAF İLGİ BEKLİYOR ANKARA (A.A) - 04.01.2011 - İşadamı ve koleksiyoncu Muhammet Yüksel, Atatürk'ün 1928'de Galatasaray Lisesi'ni ziyaretinden sonra imzalayıp kulübe gönderdiği fotoğrafına ilgi bekliyor. Yıllar önce başladığı koleksiyonculukta Atatürk fotoğraflarının ayrı bir yeri olduğunu dile getiren Yüksel, bir antikacıda Atatürk'ün 1928 yılında Galatasaray Spor Kulübü için imzaladığı bir fotoğrafını bulduğunu belirtti. -KENDİNE DAVA AÇTIRDI- Elindeki fotoğrafın orijinal olup olmadığını anlamak için çeşitli kurumlara başvurduğunu anlatan Yüksel, başvurduğu yerlerden kendisine ''mahkeme kararı ile tespitin yapılabileceği'' yanıtının verildiğini söyledi. Bunun üzerine yakın bir arkadaşını kendisine dava açması konusunda ikna ettiğini belirten Yüksel, arkadaşının kendisine ''5 bin lira dolandırıldığı'' suçlamasıyla dava açtığını ifade etti. Muhammet Yüksel, ''Arkadaşımı üç kağıda getirerek fotoğrafı ona satmışım gibi gösterdim. Arkadaşım da onu 5 bin lira zarara uğratmışım gibi bana dava açtı. Ben de 'orijinaldir' dedim. Bunun üzerine mahkeme başkanı fotoğrafı kriminale gönderdi. Dava 3-4 sene sürdü ve fotoğraftaki imzanın Atatürk'e ait olduğu raporu verildi'' dedi. -FOTOĞRAFIN ÖYKÜSÜ- Fotoğrafın öyküsünü de araştırdığını ifade eden Yüksel, şöyle devam etti: ''1928 yılında Galatasaray, Gazi Büstü kupasında Fenerbahçe'yi yeniyor. Gazi Büstü'nün müzeye teslim törenine katılan Atatürk müzeyi çok beğeniyor ve yaverine, 'Buradaki tek eksik benim fotoğrafım' diyor. Aradan 3-4 gün geçtikten sonra Atatürk müzeye iki tane fotoğrafını gönderiyor. Bunlardan birisi müzede şu anda asılı duran fotoğraftır. Gönderdiği diğer fotoğraf ise 25x30 cm ebadında. O fotoğraf, o yıl mezun olan 50 öğrenciye dağıtılması için fotoğrafçıya gönderiliyor ve o sırada kayboluyor.'' Yıllar sonra antikacılık yapan birinin bu fotoğrafı kağıt toplayanlardan aldığını, kendisinin de bu antikacıdan pazarlıkla satın aldığını kaydeden Muhammet Yüksel, ''Atatürk'ün koleksiyonumda en önemli yeri tutan fotoğrafı budur. Ben orijinal olacağını tahmin ettim ama yine de emin olmak için rapor aldım'' diye konuştu. -''GALATASARAY YÖNETİCİLERİNE ULAŞAMADIM''- Bu fotoğrafın kendisinde olduğunu duyanların çok yüksek ücretler teklif ettiğinin altını çizen Yüksel, ''Atatürk'ün Galatasaray Kulübü'ne hediye ettiği bir fotoğrafı koruyamayacağımı farkettim. Bunun üzerine Galatasaray yöneticilerini aramama rağmen iki sene boyunca onlara ulaşamadım. Ben bir Galatasaray taraftarı olarak buna inanamadım'' ifadelerini kullandı.