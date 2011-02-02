-ATANAMAYAN ÖĞRETMENLER TBMM ÖNÜNDE DİPLOMA YIRTTI TBMM (A.A) - 02.02.2011 - Ziyaretçi yasağı nedeniyle TBMM'ye alınmayan bir grup atanamayan öğretmen, CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal ile Dikmen kapısında basın açıklaması yaptı, diploma yırttı. Soysal ile CHP Grup Yönetim Kurulu odasında görüşmek üzere randevuları olan öğretmenler, gündem yoğunluğu gerekçesiyle konulan ziyaretçi yasağı nedeniyle Meclis'e alınmadı. Soysal, öğretmenler ile birlikte Dikmen kapısında açıklama yaptı. Soysal, ziyaretçi yasağı kararının dün alındığını, ancak milletvekillerine tebliğ edilmediğini kaydetti. Çetin Soysal, ''Arkadaşlarımız sorunlarını nereye anlatacak? Doğal olarak parlamentoya anlatacak. Bunun çözümünü TBMM'de bulmak zorundayız. 174 bin öğretmen açığı, 300 bin de atanamayan öğretmen var. Ciddi bir sorunla karşı karşıyayız. Yıllardır ataması yapılmayan öğretmenlerimiz sorunlarını yansıtmaya gelmelerine rağmen ne yazık ki TBMM'nin ancak kapısına gelebildiler. Bunu esefle kınıyorum'' diye konuştu. Öğretmenler adına açıklama yapan Kaysel Ergün, Meclis'e alınmamalarını kınadıklarını söyledi. Hiçbir partiye, sendikaya üye olmadıklarını, tüm partilerle görüşüp sorunu herkesin sahiplenmesini istediklerini belirten Ergün, 2010 KPSS'de soruların sızdırıldığını ve birilerinin eline ulaştırıldığını ifade etti. Şimdiye kadar 21 arkadaşlarının intihar ettiğini söyleyen Ergün, ''Daha kaç arkadaşımızın intihar etmesi gerekiyor ki vekillerimiz, kamuoyu bizi duysun? Hak etmediğimiz hiçbir şeyi talep etmiyoruz, hakkımızı talep ediyoruz'' dedi. Şubat ayında ek 30 bin öğretmen ataması talep ettiklerini belirten Ergün, bunun sorunu bir nebze çözeceğini kaydetti. Çok az farkla atanmadıklarını, bunun nedeninin ''kopya olayı nedeniyle yaşanan emek hırsızlığı'' olduğunu dile getiren Ergün, haklarını sonuna kadar arayacaklarını söyledi. Açıklamanın ardından öğretmenler, diploma örneklerini yırttılar, ''Şubatta 30 bin ek alım'' şeklinde slogan attılar.