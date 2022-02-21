Atanamayan öğretmen yaşamına son verdi: “Bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik”

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşayan ve atanamadığı için seyyar satıcılık yapan 32 yaşındaki Coğrafya Öğretmeni İsmail Karahan yaşamına son verdi.

Sözcü gazetesinden Ali Ekber Şen’in haberine göre, Tarsus'un Şahin Mahallesi'nde meydana geldi. Gün içinde pazarda seyyar satıcılık yaptıktan sonra eve dönen Karahan, yaşamına son verdi. Tarsus Devlet Hastanesi morguna kaldırılan öğretmen Karahan, Cumhuriyet Savcılığı'nda yapılan otopsi işlemlerinin ardından Tarsus Mezarlığı'nda defnedildi.

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, "Onlar; büyüdüler ama büyütemediler, Okudular ama okutamadılar, Kazandılar ama atanamadılar, Hak ettiler ama yaşayamadılar... Bugün Türkiye'de bir öğretmen daha öldü. Gencecik öğretmen bir evladımızı daha çaresizliğin karanlığında kaybettik... Yazıklar olsun!" ifadesini kullandı.

Eğitim- Sen ve KESK Mersin Şubeleri yaptıkları ortak açıklamada, “İsmail Karahan. Bu çaldığınız kaçıncı hayat? Nasıl da bitirdiniz ümitleri… Tarsus'ta pazarcılık yapan, atanamayan Coğrafya Öğretmeni 32 yaşındaki meslektaşımız hayatına son verdi. Milli Eğitim Bakanlığı, suçlu sizsiniz. Daha kaç hayat sönecek?” düşüncesini dile getirdi.