Atanamayan Kürtçe öğretmenleri açlık grevinde

İki yıl önce Kürtçe’nin seçmeli ders olarak okutulmaya başlanmasının ardından öğretmen ihtiyacının karşılanması için üniversitelerde tezsiz yüksek lisans bölümleri açıldı. Mezun olan Kürtçe öğretmenleri ise hala atanamadı, seslerini duyurabilmek için başlattıkları açlık grevi beşinci gününde. Kürtçe öğretmenleri, siyasilerin mezuniyetten sonra atanacakları sözü verdiğini söylüyor ve bu sözü hatırlatmak üzere dönüşümlü açlık grevi yapıyorlar.

Abdülkadir Konuksever’in Al Jazeera’de yer alan haberine göre, atanamayan Kürtçe öğretmenlerinin yeni planı ise Ankara’ya gidip eylemlerini sürdürmek ve kendilerine verilen sözleri siyasilere hatırlatmak. Bir sonuç çıkarsa amaçlarına ulaşmış olacaklar ancak o sözler hatırlanmazsa eylemlerine süresiz olarak devam edecekler.

‘Nişanı bozmak zorunda kaldık’

Mardin Kızıltepeli Vahap Öncel, 9 Eylül Üniversitesi sosyal bilgiler öğretmenliğinden iki yıl önce mezun olduktan sonra Kürtçe öğretmeni olabilmek için 2013-2014 döneminde Mardin Artuklu Üniversitesi’nde yüksek lisans eğitimi almış. Her gün Kızıltepe’den Mardin’e gelerek okula devam etmiş. Babası işsiz olduğundan bu süreçte akrabalarından borç almak zorunda kalmış. Atanamayınca borçlarıyla baş başa kalan Öncel “Babam çalışmıyor, oğlumuzu okuttuk diyorlar ve benim elime bakıyorlar. Atanamayınca umutlarını yitirdiler. Nişanlımla bile ayrılmak zorunda kaldık. Eğer atanmış olsaydık bu eylem yaptığımız parkta belki çocuğumla birlikte dolaşacaktık. Eylemimizi de yardım olarak topladığımız paralarla ancak gerçekleştirebiliyoruz” şeklinde konuştu.

‘Ne Türkçe ne Kürtçe öğretebildim’

İbrahim Genç, Ege Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı mezunu. Türkçe öğretmeni olarak atanamayınca Kürtçe öğretmeni olmak üzere eğitim aldığını anlatıyor, ‘ikisini de öğretemedim’ dedi.

Genç, “Söz verilmişti okullardaki seçmeli derslerde öğretmenlik yapacağız diye. Ancak yüksek lisansımı tamamladıktan sonra yine atanamadım. Şimdi ne Türkçe ne de Kürtçe öğretme şansım bulunmuyor” ifadelerini kullandı.

Türkçe öğretmeni ama Kürtçe öğretmek istiyor

Mustafa Akın’ın durumu biraz daha farklı. 2012 yılından beri Türkçe öğretmeni. Ancak onun hedefi Kürtçe öğretebilmek. Bu nedenle o da atama bekleyen Akın, “Üç yıldır Türkçe öğretmeni olarak görev yapıyorum. Yüksek lisans açılınca Kürtçe öğretebilmek için başvuruda bulundum. Ancak atama yok. Atama yapılırsa Türkçe öğretmenliğini bırakıp Kürtçe öğretmenliğine geçerim. Kürtçe öğretmek için ‘kitap yok’ diyorlardı. İşte kitap, Milli Eğitim Bakanlığı basmış ancak dağıtılmıyor” şeklinde konuştu.

Dört tane talepleri var

Mardin, Diyarbakır, Muş ve Bingöl’den yaklaşık 1800 Kürtçe öğretmeninin tezsiz yüksek lisans eğitimlerini tamamladıktan sonra atama beklediğini belirten eylemin sözcüsü Ali Akkoyun taleplerini dört başlık altında şöyle sıraladı:

“İlk talebimiz Kürt dilinin eğitim dili olması. İkinci talebimiz Kürt dilinin anayasal güvenceye alınması. Üçüncü olarak Kürtçenin devletin ikinci resmi dili olması. Bu üç talebin gerçekleşmesi için de ilk adım olarak Kürtçe öğretmenlerinin kadrolu olarak atanmaları.”

Mardin’de başlatılan eylem için sosyal medyada grup da kurulmuş ve gruba şimdiden 1200’ün üzerinde atanamayan Kürtçe öğretmeni destek veriyor.