-Atambayev Cumhurbaşkanlığı görevini devraldı BİŞKEK (A.A) - 01.12.2011 - Kırgızistan'da Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün de katıldığı törenle Almazbek Atambayev, Cumhurbaşkanlığı görevini Roza Otunbayeva'dan devraldı. Törenin yapıldığı Filarmoni Binası'na ilk olarak Roza Otunbayeva, daha sonra da Almazbek Atambayev geldi. Binanın dışındaki meydanda bekleyen vatandaşları selamladıktan sonra içeri giren Otunbayeva ve Atambayev, salonda da alkışlarla karşılandı. Otunbayeva yaptığı konuşmada, Kırgızistan'ın tüm dünyaya barış yoluyla nasıl görev teslim edileceğini gösterdiğini belirterek, ''Devletimizin ve milletimizin bütünlüğünü koruduk. Başarılı Cumhurbaşkanlığı seçimlerini gerçekleştirdik. Bu bizim için çok önemliydi. Atambayev'e yeni görevine başarılar dilerken, siyasi tecrübesiyle ülkemizi geleceğe taşıyacağına inanıyorum'' dedi. Merkez Seçim Kurulu Başkanı Tuygunalı Abdrrahimov kürsüye gelerek, seçim sonuçlarını açıkladı ve Atambayev'i Cumhurbaşkanı ilan etti. Atambayev'in yemin etmesinden sonra kendisine Cumhurbaşkanlığı kimliği, rozeti ve bayrağı takdim edildi. Atambayev de yaptığı konuşmada, Kırgız halkına kendisine verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, törene katılan Cumhurbaşkanları ve üst düzey yöneticilere hoşgeldiniz dedi. Kırgızların ''tarihi zengin, yüreği temiz'' bir halk olduğunu, başka halklarla barış içerisinde yaşadığını kaydeden Atambayev, ''Bu yeni dönem, sadece Cumhurbaşkanlığı'nın değil, ülkenin de yeni dönemi olacaktır'' dedi. -Türkiye'ye teşekkür- Kırgızistan'ın zenginlikleri sayesinde kalkınabileceğini ifade eden Atambayev, yargının adaletli olması, Meclis'in iyi çalışması, hükümetin de temiz bir şekilde halka hizmet etmesi gerektiğini söyledi. Atambayev, ''Halk herşeyin hesabını soracaktır. Karabulutumuz olan yolsuzluk ve rüşvet ile sonuna kadar mücadele edilecek. Yasalar karşısında herkes eşittir'' dedi. Rusya'nın Kırgızistan'ın stratejik partneri olduğunu vurgulayan Atambayev, ''Türkiye'nin, diğer ülkelerin ve uluslararası kuruluşların destek ve yardımını Kırgız halkı olarak biz unutamayız'' dedi. Atambayev'in konuşmasının ardından Kırgız halkının temsilcileri olan ve 10 kişiden oluşan ''aksakallılar'', yeni cumhurbaşkanı için dua etti. Törene Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün yanı sıra Gürcistan Cumhurbaşkanı Mihail Saakaşvili, Tacikistan Başbakanı Akil Akilov, Azerbaycan Başbakanı Artur Rasizade, Kazakistan Başbakanı Karim Masimov ile bir çok ülkenin üst düzey yöneticileri katıldı.