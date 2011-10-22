Atamayı bekleyen öğretmenler film oldu

T24 - Mersin Sinema Topluluğu, atama beklerken intihar eden 27 öğretmen adayı ve kanser hastalığı sonucu vefat eden Şafak Bay anısına kısa film hazırladı.





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’Atama İzindeyiz’ adlı filmin galasına katılan proje koordinatörü ve Şafak Bay’ın kardeşi Ufuk Bay, "Ülkemizde 400 bin Şafak Bay var. Onları hatırlatmak istedik" dedi.



Radikal gazetesinde yer alan habere göre, ’Atama İzindeyiz’ filminin galası, Marinavista Alış Veriş Merkezi’nde, öğretmenlerin, öğrencilerin ve atama bekleyen öğretmenlerin katılımıyla yapıldı. Senaryosunu Zana Kılıç’ın yazdığı, yönetmenliğini Yasin Korkmaz’ın üstlendiği filmde Emre Karakoç, Mehmet Tekkanat, Salih Yıldırım, Mehmet Çağlar, Armağan Sayın ve Beşir Yılmaz rol aldı.



’Atama İzindeyiz’ adlı kısa filmde, birbirinden habersiz atama bekleyen 3 öğretmenin hayatının kesişmesi ve içlerinden birinin intiharı anlatılıyor. Filmin sonuna da Tarık Akan, Rutkay Aziz, Şevval Sam, Levent İnanır, Yavuz Özkan’ın da aralarında bulunduğu bir grup sanatçının atanamayan öğretmenlerle ilgili mesajları eklendi.



Proje koordinatörü Ufuk Bay, "Kardeşim Şafak Bay ve arkadaşları 3 yıl boyunca her platforma atama bekleyen öğretmenlerin sorunlarını anlatmaya çalıştılar. Bu filmde Şafak Bay’ın hayatını anlatmıyoruz. Ülkemizde 400 bin Şafak Bay var. Onları hatırlatmak istedik" dedi.



Günümüzde bir ücretli öğretmenin ayda 17 gün sigortalı olabildiğini, günlüğü 6 liradan çalışan ücretli öğretmenlerin öğrencilerin ’Hocam ben 10 lira vereyim ders yapmayalım’ şeklinde sözleriyle karşılaştığını kaydeden Bay, "Bu film için ücretli öğretmenlik yapan arkadaşlarımızdan başlarından geçen olayları anlatmalarını istedik. Çok hüzünlü öyküler var.



Hepsini filme sığdırmamız mümkün değildi. Gerçek hayattan kurgulanmış 3 öyküyü filmde buluşturduk" diye konuştu. Galaya katılan Eğitim-Sen Mersin Şube Başkanı Remzi Çiftçi de 150 bin öğretmen açığı olmasına rağmen 400 bin öğretmenin atama beklediğini belirterek, "Devlet, eğitim fakültesi mezunlarını bir sınava tabi tutmadan atamalıdır" dedi.











