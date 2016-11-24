Ataması yapılmayan öğretmen pazarlamacı oluyor!

İş ve iş başvuru ilanlarının yayınlandığı, 'online insan kaynakları platformu' olarak tanımlanan Kariyer.net, 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde özel sektörde iş arayan öğretmenlerle ilgili verileri çıkardı. Veriler öğretmen adaylarının işsizliğini göz önüne serdi. Verilere göre 2016'da Kariyer.net’te eğitim sektöründe yayımlanan iş ilanlarının yüzde 42’sini öğretmen ilanları oluşturdu.

Ekonomi Servisi'nde yer alan habere göre, atanamadığı için özel sektörde iş arayan öğretmenler için en çok İngilizce öğretmeni ve sınıf öğretmeni ilanı yayımlanıyor. Ancak bununla birlikte kendi mesleğinde iş bulamayan öğretmenlik mezunu adayların en çok başvuru yaptığı ilanların ise satış pozisyonu iş ilanları olduğu görülüyor.

Yüzde 15’i satış elemanı

Öğretmenler her ne kadar özel sektörde kendi alanlarında iş aramaya devam etse de Kariyer.net veri tabanında özellikle tekstil, otomotiv, yapı, hizmet, sağlık, turizm ve bilişim sektörlerinde şu anda satış danışmanı, müşteri temsilcisi, satış elemanı ve tıbbi mümessil olarak çalışmaya devam ettikleri görülüyor.

Verilerden kendi alanında çalışmayan öğretmenlerin yaklaşık yüzde 15’inin satış alanında çalıştığı sonucuna varılabiliyor.

Büyük kentler işsiz öğretmenlerle dolu

Özel sektörde iş arayan ya da atanamayan öğretmenlerin en çok iş başvurusu yaptığı illere ait rakamlar incelendiğinde ise sırasıyla İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Antalya, Kocaeli, Yalova ve Muğla gibi Türkiye’nin büyük şehirleri ve kıyı şehirleri ile karşılaşılıyor.

En çok öğretmen arayan şehirler de başvuru alan şehirlerle benzerlik gösteriyor ve Gaziantep ve Eskişehir’de en çok öğretmen arayan şehirler arasına giriyor.

Akademik eğitim tercih edilmiyor

Kariyer.net veri tabanı incelendiğinde öğretmenlik mezunu olan adayların yüzde 85’inin lisans mezunu olduğu görülürken, yüksek lisans mezunu adayların oranının yüzde 12 olduğu görülüyor. Doktora mezunu öğretmen adayların oranı ise sadece yüzde bir.