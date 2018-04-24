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Yaşam

Ataması yapılmayan öğretmen orman işçiliği yaparken hayatını kaybetti

Ormanda odun işiyle uğraşan Avcı, kesilen bir tomruğun kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi

24 Nisan 2018 13:11

Artvin merkeze bağlı Yanıklı köyünde ataması yapılmayan genç bir öğretmen, orman işçiliğindeçalışırken tomruk çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Artvin'in Sesi gazetesinde yer alan habere göre Yanıklı ormanında meydana gelen olay 22 Nisan Pazar günü meydana geldi.

Artvin Çoruh Üniversitesi mezunu 25 yaşındaki öğretmen Süleyman Avcı, köyün ormanında çalışmaya başladı. Ormanda odun işiyle uğraşan Avcı, kesilen bir tomruğun kendisine çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Avcı'nın cenazesi önce Artvin Devlet Hastanesine, buradan da otopsi için Trabzon’a gönderildi.

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öğretmenatamaSüleyman Avcıorman işçiliği

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