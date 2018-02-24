Ataması yapılmayan öğretmen, çalıştığı fabrikada hayatını kaybetti

Ataması yapılmadığı için Manisa Organize Sanayi Bölgesinde yer alan Sarp Plastik ve Kalıp Sanayii'de işçi olarak çalışmaya başlayan sosyal bilgiler öğretmeni Hasan Songur, iş kazasında yaşamanı yitirdi.

Evrensel'den Dilek Omaklılar'ın haberine göre, Sarp Plastik Sanayii'nde 20 gündür çalışan Songur'un enjeksiyon makinesine düşen parçayı almaya çalıştığı sırada pistonların kapanmasıyla yaşamını yitirdiği öğrenildi.

25 yaşındaki Hasan Songur'un cenazesi Manisa Salavat Camii'nden kaldırıldı. Songur'un cenazesinde aynı fabrikada çalışan işçi arkadaşları katıldı.

25 yaşındaki Hasan Songur, sosyal bilgiler öğretmeniydi. Ataması yapılmadığı için ücretli öğretmenlik yapıyordu. Ücretli öğretmenlikten önce çalıştığı fabrikanın FETÖ bağlantılı çıkması nedeniyle işten ayrılmasına rağmen güvenlik soruşturmasında bu durum ortaya çıktığı için ücretli öğretmenlikten de atılan Songur, Sarp Plastik'te çalışmaya başlamıştı.

Hasan Songur'un ağabeyi Orhan Songur "3 kardeşim de aynı fabrikada çalışıyor. Hasan'ın ölümü diğer kardeşimin gözler önünde ölüyor. Hiçbir önlem yok. Borcu vardı. Telefon borcunu ödeyince ayrılacaktı" dedi. Ağabey Songur, “Ücretli öğretmenlik de yapamamıştı buradan ayrılıp KPSS'ye yeniden hazırlanacaktı” şeklinde konuştu.