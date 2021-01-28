Ataması yapılan ilçe milli eğitim müdürlerini açıklayan AKP Kayseri İl Başkanı: Vali, cumhurbaşkanımızın, biz de genel başkanımızın Kayseri’deki temsilcisiyiz

AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu'nun, ataması yapılan ilçe milli eğitim müdürlerini parti binasında ağırladıktan sonra sosyal medyadan açıklaması üzerine başlayan "AKP il başkanı validen üstün mü?" tartışması sürüyor. Söz konusu duruma ilişkin konuşan Başkan Çopuroğlu, “İl müdürlerini atamak bizim haddimize değil ama bizim ellerimizde armut toplamıyor” ifadesini kullandı.

Çoğğuroğlu, “Vali, cumhurbaşkanımızın Kayseri’deki temsilcisi, biz de genel başkanımızın Kayseri’deki temsilcisiyiz. Cumhurbaşkanı ve genel başkanımız aynı kişi olunca ikimiz de temsilciyiz” diye konuştu.

AKP Kayseri İl Başkanı Şaban Çopuroğlu ve MHP Kayseri İl Başkanı Serkan Tok Kayseri'nin yerel televizyon kanalı Kent Türk Tv’de katıldıkları programda gazetecilerin sorularını yanıtladı. Bir gazetecinin AKP İl Şaban Çopuroğlu'nun geçen günlerde kentte görevli müdürleri parti binasında ağırlaması ve ilçe milli eğitim müdürlerinin atamasını sosyal medya hesabından duyurmasını hatırlatması üzerine, Çopuroğlu şunları söyledi:

“Herkes haddini bilecek. Memleketin valisi var. Vali bey bu şehirde cumhurbaşkanının temsilcisi. Biz siyasi iradeyiz. Vatandaşlarımız il müdürlükleri yönünde bir sıkıntı yaşarlarsa biz iktidarda olduğumuz için bize de kızmış oluyor. İl müdürlerini atamak bizim haddimize değil ama bizim ellerimizde armut toplamıyor.

O bahsedilen il müdürlerini sosyal medya hesaplarından paylaştık ve paylaşırken kendilerine de sorduk. Çünkü fotoğraf paylaşılacak, müsaade almadan paylaşırsak kanuna aykırı. O il müdürleri arasında randevu alıp gelen de var. Eğer bir il müdürü hakkında vatandaşların birden fazla şikâyeti varsa uygun üslupla genel merkezimize bildiriyoruz.”

“İkimizde temsilciyiz”

Sosyal medya hesabından ilçe milli eğitim müdürlüklerine ataması yapılan isimleri duyurmasının ardından ‘AKP İl Başkanı Validen üstün mü?’ tartışmalarına da değinen Çopuroğlu şöyle konuştu:

“Valilik konumu farklı bizim konumumuz farklı. Vali Cumhurbaşkanımızın Kayseri'deki temsilcisi. Biz de Genel Başkanımızın Kayseri'deki temsilcisiyiz. Elhamdülillah hem Cumhurbaşkanımız hem Genel Başkanımız aynı kişi olunca ikimizde temsilciyiz. Başkanlık sistemi gelmeden önce bu çok karışık bir durumdu. Şimdi çok karılık bir durum değil. Türkiye şu an da Cumhurbaşkanımızın ve genel başkanımızın aynı olduğu bir ülkede yönetiliyor. Şimdi bir birlik var. Ben şu topa girmem. Yok, eğer vatandaşın gönlünde yer almıyorsanız, değil il başkanı ilçe başkanı da olsanız hiçbir anlamı yok.”