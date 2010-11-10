Atamalar'da etnik kimlik ayrımı mı var?

T24 - Adana’ya düz savcı olarak atanan İlhan Cihaner’in avukatı Turgut Kazan çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Kazan, atamalarda “liyakata göre değil, siyasal ikidarın tercihlerine göre hareket edildiğini” söyledi. Cumhuriyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:



Erzincan Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan Adana’ya savcı olarak atanan İlhan Cihaner’in avukatı Turgut Kazan, müvekkilinin atama işleminin yeniden incelenmesi talebiyle HSYK’ye başvurdu. Kazan, “Başta İlhan Cihaner olmak üzere, birçok başsavcı düz savcı olarak atanmış, liyakata göre değil, siyasi iktidarın tercihlerine göre hareket edilmiştir” dedi. Kazan, Adalet Bakanı Sadullah Ergin ve Müsteşar Ahmet Kahraman ile üyeler Birol Güven, İbrahim Okur, Ahmet Gökçen ve Ali Aydın’ın Cihaner’e karşı “yoğun husumet duydukları” gerekçesiyle atamayla ilgili oy kullanamayacaklarını vurguladı.



Turgut Kazan, Ankara Barosu Konferans Salonu’nda düzenlediği basın toplantısında, HSYK’nin başta İlhan Cihaner olmak üzere 190 hâkim ve savcıya ilişkin atama kararnamesini değerlendirdi. 7 kişilik eski kurulun kararname taslaklarını 1.5 ayda incelediğini, çoğu yeni seçilen 22 kişilik yeni kurulun ise 3 günde yaparak kararnameyi imzaladığına dikkat çeken Kazan, “Dolayısıyla, sağlıklı bir inceleme yapıldığı düşünülemez. Bakanlık önerisiyle yetinildiği açıktır” dedi.





‘Etnik kimlik’ savı



“Yükselenlerle, tenzil-i rütbeye uğrayanların sicil numaralarına, doğum yerlerine ve etnik kimliklerine bakmak gerçeği anlamaya yetiyor. Ben tenzil-i rütbeye uğrayanlardan örnek vermek istemiyorum. Çünkü bunların örnek verilmesi halinde daha büyük zararlar göreceğinden korkuyorum. Demokrasi açısından böyle bir Türkiye’ye giriyoruz” görüşünü savunan Kazan, bu durumu araştırıp kamuoyunu aydınlatmaları için medyayı ve muhalif siyasi partileri göreve çağırdı. “Sonuç alamadığınız takdirde Cihaner istifa etmeyi düşünür mü” sorusu üzerine Kazan, “Bir cezalandırmaya müvek kilimin boyun eğmeyi kabul edebileceğini sanmıyorum. İstifayı kendisi belirleyecektir” yanıtını verdi.





