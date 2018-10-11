ATAMALAR - Shell, arabam.com, Danone, Diversey, Hizza Pizza, Marsh

İstanbul, 11 Ekim (DHA) – Türkiye genelinde, çeşitli sektörlerden, çeşitli büyüklükte şirketler, üst yönetimlerindeki çeşitli pozisyonlara atamalar gerçekleştirdi.

Shell: Türkiye İnsan Kaynakları Direktörlüğüne Eda Güzeldemir Demiray atandı

Önde gelen akaryakıt şirketlerinden Shell Türkiye’nin İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine Eda Güzeldemir Demiray getirildi.

Shell Türkiye ekibine 2011 yılında katılan Eda Güzeldemir Demiray, Boğaziçi Üniversitesi Ekonomi Bölümü’nden mezun oldu.. Yaklaşık üç yıl Nokia Siemens Networks’de İnsan Kaynakları Danışmanlığı ve Türkiye ile Kazakistan İnsan Kaynakları Müdürlüğü görevini yürüten Güzeldemir, 2011 yılında İnsan Kaynakları Danışmanı, İK Politika ve Servisler Yöneticisi olarak Shell Türkiye ekibine katıldı. Mayıs 2015’te Global İş Değerlendirme görevine atanan Demiray, kısa dönemli uluslararası görevlendirme ile Hollanda’da çalıştı, daha sonra Türkiye’ye dönerek görevine devam etti.

arabam.com: H. Zafer Terzioğlu CEO oldu

H. Zafer Terzioğlu, iLab Holding çatısı altında faaliyet gösteren arabam.com’un yeni CEO’su oldu.

H. Zafer Terzioğlu, 2012 yılının başlarında Cox Automotive ve Borusan Holding ortaklığı olan Borusan Manheim Genel Müdürlüğü görevinde çalıştı. Görev aldığı şirket ve pozisyonlarda ana odağına fark yaratmayı ve yeniliklerle katma değer üreterek sektörü bir adım ileri taşımayı alan H. Zafer Terzioğlu, 22 yıllık sektör deneyimini arabam.com’a taşıyacak.

Danone: Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne Emine kurt atandı

Danone şirketine 2006 yılında katılan Emine Kurt, 1 Eylül itibariyle Nutricia Medikal Beslenme Türkiye HUB İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevine ek olarak, Danone Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörü olarak atandı.

Nutricia Medikal Beslenme Türkiye HUB İnsan Kaynakları Direktörü olarak görev yapmakta olan Emine Kurt, 1 Eylül itibariyle mevcut görevine ek olarak Danone Türkiye Ülke İnsan Kaynakları Direktörlüğü’ne atandı. Bu yeni görevinde Kurt, Danone’nin Türkiye’de faaliyet gösteren sütlü ürünler, su, anne bebek beslenmesi ve medikal beslenme şirketlerinin yetenek yönetimi, işe alım ve işveren markası yönetimi, Danone Akademi, ücret ve yan haklar alanlarındaki strateji ve uygulamalarından sorumlu olacak.

Diversey: MEA Profesyonel Birimi Bölge Başkanlığı’na Gökhan Özdöl atandı

Diversey bünyesinde 18 yıldır önemli görevler üstlenen Gökhan Özdöl, Diversey MEA (Orta Doğu ve Afrika) Profesyonel Birimi Bölge Başkanlığı görevine atandı

Diversey’de, 1997 yılında Satış Operasyon Müdürlüğü, 1999 yılında Pazarlama Direktörlüğü ve 2000 yılında da Satış Direktörlüğü görevlerini üstlenerek stratejik önem arz eden başarılı projeleri hayata geçirdi. 2007 yılında Diversey kariyerine Sonorous markasını kurmak amacıyla ara veren Özdöl, 2014 yılında Diversey-Sealed Air şirketine, Türkiye, İsrail, Kafkasya ve Orta Asya’dan sorumlu Genel Müdür olarak yeniden katıldı.

Pizza Pizza: Emre Kurtoğlu CEO oldu

Gıda sektörü başta olmak üzere satış ve pazarlama alanında 20 yıllık bir geçmiş ve başarılı bir yöneticilik deneyime sahip olan Emre Kurtoğlu, Pizza Pizza’nın yeni CEO’su olarak görev yapmaya başladı.

Emre Kurtoğlu kariyerine Danone Süt Grubu’nda Satış Geliştirme ve Ticari Pazarlama Uzmanı olarak başladı. 2000-2003 arasında Danone İçecek Grubu Modern Kanal ve Ticari Pazarlama Grup Müdürü olarak çalıştı ve daha sonra ise görevine şirketin İhracat Grup Müdürü olarak devam etti.

Marsh: Burak Sadıç Marsh Risk Consulting Direktörlüğü’ne atandı

Dünyanın önde gelen sigorta brokerliği ve risk yönetimi şirketi Marsh’ın Türkiye yapılanmasında üst düzey atama gerçekleşti. Daha önce birçok uluslararası şirkette siber risk alanında çalışmalar yürüten Burak Sadıç, Marsh Risk Consulting’e direktör olarak getirildi. Sadıç, yeni pozisyonu çerçevesinde, Türkiye, Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da Siber Risk Danışmanlığı ve İş Sürekliliği Yönetimi’nden sorumlu olacak. (Fotoğraflı)

