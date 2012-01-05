Atama yerleri hayaldi 'büyük tesadüfle' gerçek oldu!

T24 - AKP eski milletvekili Mithat Ekici'nin göz doktoru kızı Feyzahan Ekici'nin kura çekimi sonucu mecburi hizmetini; AK Parti İl Başkanı Avni Örki'nin de pratisyen doktor olan eşi Nur Örki'nin ilk görevini memleketleri Denizli'de yapması eleştiri konusu oldu.







Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan durumu "büyük tesadüf" olarak nitelendirirken, eski milletvekili Ekici "Kızımın atamasını torpille, Denizli'ye yaptırmam mümkün değil. Çünkü, bilgisayar ortamında noter huzurunda kura çekimi oldu" dedi. AK Parti İl Başkanı Avni Örki de atamanın ihtiyaçtan kaynaklandığını söyledi.



Güneydoğu ve Doğu Anadolu bölgeleri başta olmak üzere doktor eksiği olan yerlere atama için geçen Ağustos ayında kura çekimi yapıldı. Kura çekimine Türkiye genelinden katılan 51 göz doktorundan biri de önceki dönem AK Parti Denizli milletvekili Mithat Ekici'nin kızı Uzm. Dr. Feyzahan Ekici oldu. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Göz Hastalıkları Bölümü'nden mezun olan Uzm. Dr. Feyzahan Ekici, kurada Denizli Tavas Devlet Hastanesi'ni çekti. Burada göreve başlayan Ekici, bunun yanısıra "ihtiyaç nedeniyle" haftanın iki günü de babasının milletvekili olmadan önce başhekimlik yaptığı Denizli Devlet Hastanesi'nde çalışmaya başladı. 40'ıncı Dönem Devlet Hizmet Yükümlülüğü Kurası'nda memleketi Denizli'yi çeken doktorun atamasının 5 Eylül'de yapıldığı öğrenildi.

AK Parti Denizli İl Başkanı Avni Örki'nin pratisyen doktor olan eşi Dr. Nur Örki'in de ilk görev yeri memleketi oldu. Denizli Özel Tekden Hastanesi'nde görev yapan Örki, kamu hizmetinde bulunmak için başvuruda bulundu. 1 Temmuz 2005 öncesi mezunu olduğu için de Devlet Hizmet Yükümlülüğü bulunmayan Örki'nin ataması Sağlık Bakanlığı tarafından Buldan Arif Cerit Devlet Hastanesi'ne yapıldı. Denizli İl Sağlık Müdürlüğü de, Örki'yi "doktor eksikliği" nedeniyle geçici görevlendirme ile Ana Çocuk Sağlığı Aile Planması Merkezi'nde görevlendirdi.





'Büyük tesadüf"



Denizli Tabip Odası Başkanı Dr. Ersin Çağırgan, eski milletvekilinin kızı ve iktidar partisinin il başkanının eşinin memleketlerinde görev yapmasının "elbette çok doğal" olarak değerlendirilebileceğini, ancak ikisinin de durumunun "büyük tesadüf" olduğunu söyledi.



Uzm. Dr. Feyzahan Ekici'nin mecburi hizmet zorunluluğu bulunduğunu belirten Çağırgan, "Sayın meslektaşımız mecburi hizmetini yapmak zorundaydı. Kura çekimi bilgisayar ortamında yapıldı. Nasıl oluyor da ilk ataması Tavas'a çıkıyor? Bu çok düşündürücü. Uzman doktor olduğu için mecburi hizmet zorunluluğu var. Mecburi hizmet birimi, Denizli'ye 46 km. uzaklıktaki Tavas'ta bulunuyor. Feyzahan Ekici haftanın iki günü de kent merkezinde çalışıyor. 11 Aralık 2007'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe giren mecburi hizmet yasasını TBMM'den çıkartan milletvekillerinden biri de Mithat Ekici idi. Kızına ayrıcalık tanındığını düşünüyorum" dedi.



AK Parti İl Başkanı'nın eşini Nur Örki'nin de durumunu da değerlendiren Çağırgan, "Denizli merkeze gelmek isteyen ve ilçelerde görev yapan onlarca doktor var. Bunların her biri 10-20 yıllık doktor. Bunlar merkeze gelemezken AK parti il başkanının eşinin, Buldan'da hiç göreve başlamadan, Denizli merkezde çalışmaya başlaması etik değildir. Bu başkalarını mağdur etmek anlamına geliyor" dedi.





'Torpil mümkün değil'



AK Parti Denizli eski milletvekili Mithat Ekici, Mecburi Hizmet Yasası'nın yasal adıyla devlet hizmeti yükümlülüğünün 11 Aralık 2007'de Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe girdiğini hatırlattı. Ekici, "Kızımın atamasını torpille, Denizli'ye yaptırmam mümkün değil. Çünkü, bilgisayar ortamında noter huzurunda kura çekimi oldu. Ben kura çekiminin nerede olduğunu bile bilmiyorum. Bildiğim tek şey kura çekimini Sağlık Bakanlığı'nın yapması. Noter huzurunda yapılan kura çekiminde isteseniz de, torpil yaptıramazsınız. Kızımın ataması tamamen kendi şansıdır" dedi.





'İhtiyaçtan kaynaklandı'



AK Parti İl Başkanı Avni Örki de eşinin Ana Çocuk Sağlığı Aile Planlaması Merkezi'ne atanmasının ihtiyaçtan kaynaklandığını söyledi. Örki, "Böyle bir olayda torpil olması imkansız. Eşim devlet memurluğu için üçüncü kez başvurdu. Daha önceki başvuruları olmadı. Kendisinin Buldan'da göreve başlamadan merkeze atanması İl Sağlık Müdürlüğü'nün kararıdır. Ben müdahale etmedim. Eşimle görüştüm. Bana, 'merkezde ihtiyaç olduğunu, bu nedenle görevlindirildiğini' söyledi. Yani durumu ben de kendisinden öğrendim. Eşimin Denizli merkezde görevlendirilmesinin polemik konusu yapılmasından rahatsızlık duydum" dedi.







