Atama kararları yayımlandı; işte Başbakanlık ve 9 bakanlığa ait kadrolara atanan isimler

Başbakanlık ile Başbakan Yardımcılığı tarafından, Adalet, Aile ve Sosyal Politikalar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gümrük ve Ticaret, Kültür ve Turizm, Milli Eğitim ve Sağlık bakanlıklarına atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, birinci derece kadrolu Başbakanlık Başmüfettişliklerine, Başbakanlık Müfettişleri Hasan Basri Can, Murat Selim Aydemir ve Ufuk Ünlü atanırken, beşinci dereceli Başbakanlık Müfettişliklerine ise Başbakanlık Müfettiş Yardımcıları Yusuf Erkan Özçelik, Seyfettin Metin, Halil Kabadayı, Enes Mermerci ve Habibe Demirbaş getirildi.

Başbakanlık'a ait bir başka atama kararı ile İdari ve Mali İşler Başkanlığına Turan Konak'ın atanması uygun görüldü.

Başbakan Yardımcılığının atama kararları ile Hazine Müsteşarlığı Mali Sektörle İlişkiler ve Kambiyo Genel Müdür Yardımcılığına Deniz Yılmaz, Hazine Başkontrolörlüğüne ise Hazine Kontrolörü Ekrem Albayrak'ın ataması gerçekleştirildi.

Bakanlıklarla ilgili atama kararları

Adalet Bakanlığı İnsan Hakları Dairesi Başkanlığına, Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Hacı Ali Açıkgül getirilirken, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından Kahramanmaraş Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Mehmet Sertpolat, Yozgat Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne Abdullah Neşeli, Elazığ Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne ise Suat Kenç'in atanmaları uygun bulundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığına Osman Sağ, Bilgi İşlem Daire Başkanlığına Mustafa Özaşık, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı Emeklilik Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına İsmail Ertüzün, Türkiye İş Kurumu 1. Hukuk Müşavirliğine Şükran Doğan, Dış İlişkiler ve Yurt Dışı İşçi Hizmetleri Genel Müdür Yardımcılığına Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müşaviri Ali Aybey, Bakanlık Müşavirliğine ise Emrah Uzar atandı.

Dışişleri Bakanlığı Enformasyon Genel Müdür Yardımcılığına Hami Aksoy getirilirken, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından Türkiye Kömür İşletmeleri Kurulu Genel Müdür Yardımcıları Ömer Sezgin, Abdurrahman Murat ve Tuğrul Alper, Genel Müdür Yardımcıları ve Yönetim Kurulu Üyeleri Mustafa Özdingiş ve Muammer Bulut ile Eti Maden İşletmeleri Genel Müdür Yardımcısı Fehmi Okumuş, başka bir görev atanmak üzere bu görevlerinden alındı.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Müşavirliğine Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Genel Müdür Yardımcısı Rasim Kutlu, Gümrük ve Ticaret Başmüfettişliğine Tasfiye Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Metin, Kooperatifçilik Genel Müdür Yardımcılığına Ekrem Alper Bozkurt, Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğüne Bakanlık Müşaviri Rıza Mehmet Korkmaz, Gümrükler Genel Müdürlüğüne Gümrükler Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Gümüş, İç Ticaret Genel Müdür Yardımcılığına Hakan Çalış, Bakanlık Müşavirliğine ise İmdat Ersoy'un atanmaları uygun görüldü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürü Özcan Budak, başka bir göreve atanmak üzere bu görevinden alındı. Milli Eğitim Bakanlığı Bilecik İl Milli Eğitim Müdürlüğüne Güsamettin Erdoğan'ın ataması gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı Müşavirliğine Dış İlişkiler ve Avrupa Birliği Genel Müdürü Dr. Öner Güner, Denetim Hizmetleri Başkanlığına ise Aydın Sarı getirildi.